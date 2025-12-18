Νίκολιτς μετά τη νίκη της ΑΕΚ: «Είμαι περήφανος, όποιος αντίπαλος και να έρθει θα τον αντιμετωπίσουμε»

Η ΑΕΚ πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στην Κραϊόβα με ανατροπή και τερμάτισε στην 3η θέση της League Phase του Conference League και ο Νίκολιτς δήλωσε περήφανος για τους παίκτες του.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του ανέφερε ότι δεν τον ενδιαφέρει ο αντίπαλος που θα έρθει για την ΑΕΚ, καθώς όποιος και να είναι θα τον αντιμετωπίσουν.

Ανυλιτικά οι δηλώσεις του Σέρβου προπονητή

«Είχαμε βάλει κάποιους στόχους, αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε εκεί. Προχωράμε παρακάτω. Ήταν μια δίκαιη νίκη, ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο 20λεπτο. Αμέσως μετά σα να δυσκολευτήκαμε, πιέζαμε συνέχεια, συνέχεια, μαζί με αυτούς τους υπέροχους φιλάθλους. Είναι μια σημαντική νίκη, ένα σημαντικό επίτευγμα μετά από 23 χρόνια Είμαστε πολύ χαρούμενοι και το αξίζει όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ.

Από τον πρόεδρο μέχρι τους φιλάθλους που έκαναν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα και μας βοήθησαν να φτάσουμε στη νίκη. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Είχαμε 18 παίκτες με 2 τερματοφύλακες, 16 παίκτες και έξι πολύ σημαντικές απουσίες, μια ομάδα που έχει δώσει σειρά αγώνων. Ήμασταν στο Αγρίνιο, ταξίδι πίσω αλλά παρόλα αυτά κατάφεραν και βρήκαν τις δυνάμεις για να ανταπεξέλθουν.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είχαμε ένα πλάνο, υπήρχε μια μικρή ανησυχία μετά το 20ο λεπτό και ήρθαν και οι παίκτες από τον πάγκο και βοήθησαν Δεν είναι εύκολοι αντίπαλοι, όποιος και να έρθει θα προετοιμαστούμε. Οι δύο έχουν παρελθόν με εμάς αλλά όποιος και να έρθει θα τον αντιμετωπίσουμε»