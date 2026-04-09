Νίκολιτς μετά την ήττα της ΑΕΚ: «Πιστεύουμε στην πρόκριση, με τον κόσμο μας θα γυρίσουμε την κατάσταση»

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με το βαρύ 3-0 στην έδρα της Ράγιο Βαγεκάνο, αλλά ο Μάρκο Νίκολιτς πιστεύει ακόμα στην πρόκριση της ομάδας στα ημιτελικά του Conferense League.

Ο προπονητής της ΑΕΚ αναφέρθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του δεν μπόρεσε να σκοράρει, τόνισε ότι “το ποδόσφαιρο σου δίνει αυτό που δικαιούσαι” και εξέφρασε την πίστη του για ανατροπή του σκορ στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην Cosmote TV: «Στο ποδόσφαιρο παίρνεις αυτό που δικαιούσαι, πρέπει να δούμε γιατί ήμασταν άτυχοι σήμερα. Είναι δύσκολο και βαρύ το σκορ αλλά δεν είναι ένα σκορ που δεν γυρίζει, μπορεί να ανατραπεί.

Μπήκαμε πολύ άσχημα στο παιχνίδι, δεχθήκαμε το γκολ στο 2ο λεπτό σε έναν πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, για το επίπεδο αυτό ήταν απαράδεκτός ο αγωνιστικός χώρος.

Προσπαθήσαμε, ισορροπήσαμε, κάναμε κάποια λάθη όπως αυτό που οδήγησε στο δεύτερο τέρμα και αμέσως μετά παρά τις προσπάθειες μας ενώ είχαμε την κατοχή, είχαμε περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες δεν καταφέραμε να σκοραρουμε, στις κρίσιμες στιγμές κάναμε κακές επιλογές, ο αντίπαλος τερματοφύλακας έκανε κάποιες πολύ καλές επεμβάσεις με αποτέλεσμα να φτάσουμε να δεχθούμε το τρίτο γκολ, ένα άδικο γκολ. Το ποδόσφαιρο σου δίνει αυτό που δικαιούσαι και προφανώς σήμερα δικαιούμασταν να είμαστε άτυχοι και πρέπει να δούμε γιατί συνέβη αυτό.

Σαφώς και πιστεύουμε στην πρόκριση, το πιστεύουμε απολύτως. Έχουμε φτάσει εδώ με αυτή πίστη. Είναι δύσκολη η ρεβάνς σαφώς. Αλλά στη δική μας έδρα, στον δικό μας αγωνιστικό χώρο που είναι σε εξαιρετική κατάσταση, με τον κόσμο μας, έχουμε απόλυτη πίστη ότι μπορούμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και αυτό θα το αποδείξουμε στη ρεβάνς»