Νίκολιτς μετά το ΑΕΚ – Λεβαδειακός: «Χαμένο το ελληνικό ποδόσφαιρο και οι οπαδοί της Ένωσης»

Η ΑΕΚ έκανε φοβερό δεύτερο ημίχρονο και “συνέτριψε” με 4-0 τον Λεβαδειακό για την 22η αγωνιστική της Super League, αλλά ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε μετά το ματς, στην απουσία του κόσμου από τις κερκίδες.

Η Allwyn Arena ήταν άδεια λόγω της τιμωρίας της ΑΕΚ για μία αγωνιστική και ο Μάρκο Νίκολιτς υποστήριξε μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, ότι πρόκειται για μία εικόνα που αδικεί το ελληνικό ποδόσφαιρο σε πρώτη φάση και στη συνέχεια τους οπαδούς της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

«Πρέπει να πω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την εμφάνιση και το σκορ. Το δουλέψαμε όλη αυτή τη βδομάδα. Είχαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο και δούλεψε.

Δεν δημιούργησε ευκαιρίες ο αντίπαλος εκτός από την αρχή μετά από δικό μας λάθος. Κρίμα που δεν είχαμε φιλάθλους σήμερα, χάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο από την σημερινή κατάσταση και οι φίλοι της ΑΕΚ».