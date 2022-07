Ο Νίκος Γκάλης γιορτάζει τα 65 του χρόνια (23/7), με τη FIBA να μην ξεχνάει τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, δημιουργώντας ένα βίντεο με ξεχωριστές στιγμές του από το Eurobasket του 1987.

Ο Νίκος Γκάλης ο οποίος άλλαξε το ρου της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ γίνεται 65χρονών και η FIBA τίμησε τον μύθο του ελληνικού μπάσκετ με ένα βίντεο διάρκειας 5 λεπτών από τις καλύτερες στιγμές του από το έπος του Eurobasket του 1987.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί όπου η Εθνική Ελλάδας συγκλόνισε όλη την Ευρώπη κατακτώντας το ”Έβερεστ” του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τον Νίκο Γκάλη να αναδεικνύεται ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης.

Greatest European shooting guard of all time? 🇬🇷



Nick Galis turns 65 & we celebrate him with 5 minutes of his UNREAL highlights from #EuroBasket 1987 🏆 pic.twitter.com/A1rFFVg0o1