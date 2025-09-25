Αθλητικά

Νίκος Γκάλης: Η εντυπωσιακή προσωπογραφία του θρύλου του ελληνικού μπάσκετ στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ

O "γκάνγκστερ" κρατάει μία μπάλα, ενώ δίπλα του βρίσκεται η ελληνική σημαία
Νίκος Γκάλης: Η εντυπωσιακή προσωπογραφία του θρύλου του ελληνικού μπάσκετ στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ

Η προσωπογραφία του Νίκου Γκάλη δεσπόζει έξω από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θυμίζοντας ένδοξες εποχές του ελληνικού μπάσκετ.

Το γκράφιτι που υπογράφει ο street artist Goatt 88 παρουσιάζει τον Νίκο Γκάλη να κρατά μια μπάλα και δίπλα του η ελληνική σημαία.

Σε ανάρτηση του ΑΠΘ αναφέρεται σχετικά:

«Εμένα με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, που βγαίνω έξω και με χαιρετάνε αυτή είναι η μεγαλύτερη αμοιβή για μένα. Δεν με συγκινεί τίποτα άλλο, ο απλός κόσμος με συγκινεί μόνο» – Νίκος Γκάλης 2011.

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο υποδέχεται τους φοιτητές/τριες του ΑΠΘ με grafity του αξεπέραστου Νίκου Γκάλη στην είσοσδο του. Ευαχαριστούμε πολύ τον φίλο Γιάννη (@goatt_88), από την όμορφη Κω, που το φιλοτέχνησε».

Να σημειωθεί ότι τον Μάιο του 2023, ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας είχε αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορας του ΑΠΘ, στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo