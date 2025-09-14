Νίκος Χαρδαλιάς: «Να πάνε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στον τελικό του Final Four στην Αθήνα»

Η Euroleague έκανε γνωστό ότι το Final Four της σεζόν 2025-26 θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς σχολίασε το γεγονός στο περιθώριο του aΘens Cup 2025.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς μίλησε για την ιστορική επιτυχία του Αθηναϊκού, αλλά αναφέρθηκε και στο Final Four της Euroleague, εκφράζοντας την ευχή για έναν τελικό Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην Αθήνα.

Οι δηλώσεις του Χαρδαλιά

Για τις τωρινές παίκτριες του Αθηναϊκού: “Νομίζω ότι ο Αθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλός, είναι πολύ σημαντικό να τιμάμε την ιστορία του συλλόγου όλοι μαζί με νέες διοργανώσεις όπως το Άθενς Καπ, και θέλουμε να προσπαθήσουμε να το καθιερώσουμε, όπως και άλλες διοργανώσεις που βοηθούν την ανάπτυξη και την προώθηση του γυναικείου μπάσκετ. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι η μόνη ελληνική γυναικεία ομάδα η οποία έχει πετύχει το Triple Crown. Είμαι πολύ περήφανος για αυτές, και είμαι σίγουρος ότι η ομάδα του Αθηναϊκού μπορεί να φτάσει ψηλά όπως τότε το 2010, είμαι συγκινημένος”.

Για την πιο έντονη ανάμνησή του από την ημέρα της κατάκτησης του τροπαίου: “Ήταν ένα πολύ όμορφο και παραλλήλως ένα δύσκολο ταξίδι και είχαμε δουλέψει όλοι πάρα πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ήταν μια δύσκολη διαδρομή, παίζαμε απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα από τη Ρωσία, και όλες οι προηγούμενες για να φτάσουμε μέχρι εκείνο το σημείο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι το γήπεδο ήταν γεμάτο μέσα με 500 άτομα και άλλοι 1000 περίμεναν και πανηγύριζαν απέξω”.

Για τη διοργάνωση του aΘens Cup 2025: “Το βρίσκω μια εξαιρετική ιδέα και θα το καθιερώσουμε έτσι ώστε να μπορούμε να δώσουμε παραπάνω κίνητρα στα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Ήταν μια ιδέα του Αθηναϊκού και ενός εξαιρετικού ανθρώπου του κ. Πολίτη, ο οποίος θέλει το καλό της ομάδας και προσπαθεί για το καλύτερο, και από την πλευρά μας , μας βρήκε σύμφωνους. Θέλουμε το καλύτερο για τον αθλητισμό και ειδικά στις γειτονιές της Αθήνας όπου ξεκινούν όλα και εκεί μεγαλώσαμε, και στους επόμενους πέντε μήνες θα δείτε μεγάλες αλλαγές στις εγκαταστάσεις και στις συντονισμένες ενέργειες που θα γίνουν για την προώθηση και τη διατήρηση της καλής λειτουργίας του αθλητισμού στη χώρα μας”.

Για το FinalFour του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα: “Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι στην Αθήνα και στη χώρα μας μπορούμε να φιλοξενήσουμε διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, και θα κάνουμε ότι καλύτερο για να κυλήσουν όλα ομάλα, και είναι μια ευκαιρία να γίνει η χώρα μας πόλος έλξης και άλλων μεγάλων διοργανώσεων. Ευχόμαστε να πάνε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκος στον τελικό του FinalFour και να κερδίσει ο καλύτερος”.

Για την σπουδαία πορεία της Εθνικής Ελλάδας στο EuroBasket 2025: “Είμαστε πολύ περήφανοι και συγκινημένοι, γιατί αυτή η εθνική έχει χαράξει σπουδαία πορεία, και όχι μόνο αυτή, όλες οι εθνικές μας σε όλα τα αθλήματα. Εντάξει, όλοι στεναχωρηθήκαμε με τον τρόπο που τελείωσε , επειδή το αποτέλεσμα του ημιτελικού δεν μας αντιπροσώπευσε αλλά και γιατί ξέρουμε την τεράστια προσπάθεια που έχουν κάνει οι παίκτες αυτοί να φτάσουν στο σημείο αυτό. Πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά , εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ περήφανος”.