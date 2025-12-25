Νικς – Καβαλίερς 126-124: Επέστρεψαν από το -17 οι γηπεδούχοι και θα κάνουν καλά Χριστούγεννα

Νιου Γιόρκ Νικς και Κλίβελαντ Καβαλίερς έδωσαν μια συγκλονιστική “μάχη” στο “Madison Square Garden” με τους γηπεδούχους να παίρνουν τη νίκη ανήμερα των Χριστουγέννων με 126-124.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς βρέθηκαν να προηγούνται με 17 πόντους στις αρχές του 4ου δωδεκαλέπτου (103-86), αλλά οι Νιου Γιορκ Νικς εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους και με φοβερό επιμέρους σκορ 40-21 έφτασαν στην ανατροπή και πήραν τη νίκη.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης βελτίωσε το ρεκόρ της σε 21-9 και παραμένει στις υψηλές θέσεις στην Ανατολή, ενώ η ομάδα του Κλίβελαντ υποχώρησε στο 17-15.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον πέτυχε καθοριστικά σουτ στο φινάλε έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους, σκοράροντας 34 πόντους με 10/25 σουτ. Πολύ καλή εμφάνιση του Κλάρκσον με 25 πόντους, κομβικός στο τέλος ο Κόλεκ με 16 πόντους και 9 ασίστ. Double-double του Τάουνς με 11 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ έκανε ένα εκπληκτικό ματς με 34 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον Γκάρλαντ να κάνει double-double με 20 πόντους και 10 ασίστ. Στους 16 πόντους σταμάτησε ο Τζέιλον Τάισον.

Τα δωδεκάλεπτα: 38-23, 58-60, 96-84,124-126