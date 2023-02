Η αγάπη των οπαδών στις ΗΠΑ για τον Ντέρικ Ρόουζ δεν έχει προηγούμενο και το γεγονός επιβεβαιώθηκε και στο παιχνίδι των Νιου Γιορκ Νικς με τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς για το NBA.

Οι Νικς συνέχισαν τις εξαιρετικές τους εμφανίσεις στη σεζόν και “διέλυσαν” τους ελλιπείς Πέλικανς, έχοντας μεγάλη διαφορά στην τελευταία περίοδο. Οι οπαδοί της ομάδας της Νέας Υόρκης στράφηκαν έτσι στον πάγκο και άρχισαν να φωνάζουν το όνομα του Ντέρικ Ρόουζ, ζητώντας από τον προπονητή τους να τον ρίξει στο ματς.

Ο θρύλος των Σικάγο Μπουλς, που ταλαιπωρήθηκε όσο κανείς από τραυματισμούς, έχει χάσει φέτος τη θέση του στην ομάδα, αλλά όχι και την αγάπη του κοινού, με όλο το Madison Square Garden να σηκώνεται στο πόδι για να τον αποθεώσει, όταν ο Τίμποντο έκανε πράξη την επιθυμία τους, ρίχοντάς τον στο ματς.

Derrick Rose checks in the game after Knicks fans chant his name 🌹🙏 pic.twitter.com/cJG65nK7dT