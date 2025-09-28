Αθλητικά

Νιουκάστλ – Άρσεναλ 1-2: Μεγάλη ανατροπή για τους «κανονιέρηδες» πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το Champions League

Σπουδαία νίκη της ομάδας του Αρτέτα
Ο Μερίνο
Η Άρσεναλ πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στη Νιουκάστλ για την 6η αγωνιστική της Premier League. Με γκολ του Γκάμπριελ στις καθυστερήσεις κατάφερε να  εκμεταλλευτεί την ήττα της Λίβερπουλ από την Κρίσταλ Πάλας, πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το Champions League (01/10/25, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2).

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Άρσεναλ να διαμαρτύρεται για πέναλτι πάνω στον Γκιόκερες από τον Πόουπ, με τον διαιτητή αρχικά να δίνει την παράβαση, όμως μετά από χρήση του VAR, το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά. Ο Βολτεμάντε με κεφαλιά στο 34′ έκανε το 1-0 για τη Νιουκάστλ, κάνοντας ασίστ τη σέντρα ακριβείας του Τονάλι. 

Την ανατροπή για την Άρσεναλ έκαναν οι Μερίνο και Γκάμπριελ. Αρχικά, ο Ισπανός σκόραρε στο 84′ και ο Βραζιλιάνος αμυντικός πέτυχε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Όντεγκαρντ και έδωσε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του. 

Πλέον, η Άρσεναλ είναι στη 2η θέση με 13 βαθμούς και η Νιουκάστλ έπεσε στη 15η θέση με μόλις 6 βαθμούς μετά τις πρώτες έξι αγωνιστικές της Premier League. 

Αθλητικά
