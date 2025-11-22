Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Σίτι 2-1: Ο Μπάρνς έδωσε σπουδαία νίκη στις «καρακάξες»

Όλα έγιναν σε διάστημα επτά λεπτών στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Νιουκάστλ και στη Μάντσεστερ Σίτι. Οι γηπεδούχοι νίκησαν 2-1 και βρίσκονται στην 14η θέση της Premier League.

Ο Χάρβεϊ Μπαρνς άνοιξε το σκορ στο 63′ για τη Νιουκάστλ, όμως ο Ρουμπέν Ντίας με ψυχραιμία πέντε λεπτά αργότερα ισοφάρισε σε 1-1 για την Μάντσεστερ Σίτι. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός όμως, στο 70′ ήταν στο σωστό σημείο και με ριμπάουντ έκανε το 2-1 και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Η Μάντσεστερ Σίτι έπεσε στην 3η θέση της βαθμολογίας με 22 βαθμούς, αφού η Τσέλσι με τη νίκη της ανέβηκε στην 2η θέση, ενώ η Νιουκάστλ είναι 14η με 15 βαθμούς.