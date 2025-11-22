Αθλητικά

Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Σίτι 2-1: Ο Μπάρνς έδωσε σπουδαία νίκη στις «καρακάξες»

Δύο γκολ σε 7 λεπτά από τον Άγγλο εξτρεμ
Μπαρνς
Ο Μπαρνς πανηγυρίζει το δεύτερο γκολ του/ Action Images via Reuters/Lee Smith

Όλα έγιναν σε διάστημα επτά λεπτών στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Νιουκάστλ και στη Μάντσεστερ Σίτι. Οι γηπεδούχοι νίκησαν 2-1 και βρίσκονται στην 14η θέση της Premier League.

Ο Χάρβεϊ Μπαρνς άνοιξε το σκορ στο 63′ για τη Νιουκάστλ, όμως ο Ρουμπέν Ντίας με ψυχραιμία πέντε λεπτά αργότερα ισοφάρισε σε 1-1 για την Μάντσεστερ Σίτι. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός όμως, στο 70′ ήταν στο σωστό σημείο και με ριμπάουντ έκανε το 2-1 και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Η Μάντσεστερ Σίτι έπεσε στην 3η θέση της βαθμολογίας με 22 βαθμούς, αφού η Τσέλσι με τη νίκη της ανέβηκε στην 2η θέση, ενώ η Νιουκάστλ είναι 14η με 15 βαθμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
142
128
96
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo