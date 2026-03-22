Νιούκαστλ – Σάντερλαντ 1-2: «Διπλό» ανατροπής στο ντέρμπι και προσπέραση στη βαθμολογία της Premier League

Η αναμέτρηση στο “St James' Park” είχε επεισόδια οπαδών πριν την έναρξή της
ΦΩΤΟAction Images via Reuters/Lee Smith

Ματσάρα στο “St James’ Park”, με τη Σάντερλαντ να επικρατεί 2-1 της Νιουκάστλ και να προσπερνάει τους γηπεδούχους στη βαθμολογία της Premier League.

Η Σάντερλαντ έμεινε από νωρίς πίσω στο σκορ χάρη στο τέρμα του Γκόρντον (10’) αλλά στο δεύτερο ημίχρονο πανηγύρισαν έξαλλα ένα σπουδαίο τρίποντο, πετυχαίνοντας την ανατροπή κόντρα στη Νιούκαστλ.

Το γκολ του Ταλμπί (57’) έφερε το ματς στα ίσα, ενώ αυτό του Μπρόμπεϊ στην εκπνοή του παιχνιδιού, διαμόρφωσε το τελικό 2-1 για τη Σάντερλαντ, που πλέον βρίσκεται στο +1 από τις “καρακάξες”.

Να αναφέρουμε ότι οι “μαυρόγατες” πέτυχαν το 2/2 απέναντι στη μισητή τους αντίπαλο, καθώς και στον πρώτο γύρο είχαν επικρατήσει με 1-0. Το ματς στιγματίστηκε από επεισόδια οπαδών, πριν την έναρξή του.

