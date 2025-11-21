Νις – Μαρσέιγ 1-5: Με πεντάρα στην κορυφή του γαλλικού πρωταθλήματος

Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι έχει δημιουργήσει μία εντυπωσιακή σε όλα της Μαρσέιγ τη φετινή σεζόν, η οποία έχει εξελιχθεί σε «μηχανή των γκολ» και αποδίδει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.

Νέο «θύμα» της Μαρσέιγ ήταν η Νις, την οποία συνέτριψε εκτός έδρας με το εμφατικό 5-1 στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 13ης αγωνιστικής στη γαλλική Ligue 1, ανεβαίνοντας ξανά μόνη πρώτη στη βαθμολογία.

Η Μαρσέιγ ήταν σαρωτική σε όλο το ματς. Προηγήθηκε με 2-0 στο ημίχρονο με τα τέρματα των Ομπαμεγιάνγκ (11′) και Γκρίνγουντ (33′), ενώ σημείωσε άλλα δύο με τον Γκρίνγουντ (53′) και τον Γουεά (58′), πριν καν συμπληρωθεί μία ώρα αγώνα. Ο Τσο μείωσε για τους γηπεδούχους στο 63′, για να βάλει το… κερασάκι στην τούρτα ο Παϊσάο στο 74ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 5-1.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 12ης αγωνιστικής

Νις-Μαρσέιγ 1-5

(63′ Τσο – 11′ Ομπαμεγιάνγκ, 33′, 53′ Γκρίνγουντ, 58′ Γουεά, 74′ Παϊσάο)

Λανς-Στρασμπούρ 22/11

Ρεν-Μονακό 22/11

Παρί Σεν Ζερμέν-Χάβρη 22/11

Οσέρ-Λιόν 23/11

Τουλούζ-Ανζέ 23/11

Μπρεστ-Μετς 23/11

Ναντ-Λοριάν 23/11

Λιλ-Παρί FC 23/11

Βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

Μαρσέιγ 28 -13αγ.

Παρί Σεν Ζερμέν 27

Λανς 25

Στρασμπούρ 22

Μονακό 20

Λιλ 20

Λιόν 20

Ρεν 18

Νις 17 -13αγ.

Τουλούζ 16

Παρί FC 14

Χάβρη 14

Ανζέ 13

Μετς 11

Μπρεστ 10

Ναντ 10

Λοριάν 10

Οσέρ 7