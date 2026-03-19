Νόα Λανγκ μετά το χειρουργείο του: «Μ@λ@κ@@ς γίνονται»

Ο Νόα Λανγκ τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια του αγώνα της Λίβερπουλ με τη Γαλατασαράι στο Champions League, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Έχοντας κόψει το δάχτυλό του σε διαφημιστική πινακίδα, ο Νόα Λάνγκ απχώρησε σφαδάζοντας από το Λίβερπουλ – Γαλατάσαραϊ, αλλά η χειρουργική του επέμβαση ήταν επιτυχής, όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.

Σε story του στο instagram, ο Ολλανδός έγραψε τα εξής: «Η επέμβαση πήγε καλά, σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα». Στη συνέχεια ανέβασε και φωτογραφία του από το νοσοκομείο, όπου και έβαλε ως λεζάντα: «Μ@λ@κ@@ς γίνονται» (σ.σ. «Shit happens»).

Ο Λανγκ είδε και την ομάδα του να αποκλείεται με διασυρμό από τη Λίβερπουλ στο Champions League.