Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Νόα Λανγκ μετά το χειρουργείο του: «Μ@λ@κ@@ς γίνονται»

Η φωτογραφία μετά την επέμβαση στο δάχτυλο
Ο Λανγκ
Ο Λανγκ με τον προπονητή της Γαλατάσαραϊ / REUTERS/Murad Sezer

Ο Νόα Λανγκ τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια του αγώνα της Λίβερπουλ με τη Γαλατασαράι στο Champions League, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Έχοντας κόψει το δάχτυλό του σε διαφημιστική πινακίδα, ο Νόα Λάνγκ απχώρησε σφαδάζοντας από το Λίβερπουλ – Γαλατάσαραϊ, αλλά η χειρουργική του επέμβαση ήταν επιτυχής, όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.

Σε story του στο instagram, ο Ολλανδός έγραψε τα εξής: «Η επέμβαση πήγε καλά, σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα». Στη συνέχεια ανέβασε και φωτογραφία του από το νοσοκομείο, όπου και έβαλε ως λεζάντα: «Μ@λ@κ@@ς γίνονται» (σ.σ. «Shit happens»).

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Noa Noëll Lang (@noano)

Ο Λανγκ είδε και την ομάδα του να αποκλείεται με διασυρμό από τη Λίβερπουλ στο Champions League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
95
81
74
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo