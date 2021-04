Ο θρύλος της Ρόμα και του ιταλικού ποδοσφαίρου, Ντανιέλε Ντε Ρόσι, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ρώμης, μετά από έντονα συμπτώματα που εμφάνισε, όντας θετικός στον κορονοϊό.

Ο 37χρονος παλαίμαχος πια ποδοσφαιριστής και βοηθός του Μαντσίνι στην Εθνική Ιταλίας, φέρεται να κόλλησε τον ιό κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην αποστολή της “σκουάντρα ατζούρα” για το παιχνίδι με τη Λιθουανία, αλλά στη συνέχεια η υγεία του επιδεινώθηκε.

Ως εκ τούτου, νοσηλεύεται πια στο νοσοκομείο, χωρίς να είναι πάντως διασωληνωμένος, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, ενώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιος παραπάνω κίνδυνος.

