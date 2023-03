Οι Λος Άντζελες Λέικερς φάνηκε να αποκτούν μομέντουμ για τα play off, με τις δύο νίκες μετά το All Star Game, αλλά μόλις λίγες ώρες μετά, μοιάζουν ξανά με… νοσοκομείο, αφού ούτε ο Άντονι Ντέιβις είναι πλέον διαθέσιμος.

Ο Ντι Άντζελο Ράσελ τραυματίστηκε στο πρώτο ματς και έμεινε εκτός, ενώ στο δεύτερο, ο Λεμπρόν Τζέιμς ολοκλήρωσε το ματς, αλλά η διάγνωση για το δικό του τραυματισμό ήταν ακόμη χειρότερη και θα τον κρατήσει μακριά από τη δράση για τους Λος Άντζελες Λέικερς, τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Το ιατρικό δελτίο περιλαμβάνει όμως πλέον και το όνομα του Άντονι Ντέιβις, αφού ο “μονόφρυδος” δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και μένει να φανεί πότε θα επιστρέψει κι αυτός στο παρκέ.

Lakers’ Anthony Davis is listed out tonight vs. Thunder.