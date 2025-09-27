Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ 0-1: Συνεχίζουν τη ξέφρενη πορεία τους οι φιλοξενούμενοι, απώλεια βαθμών για την ομάδα του Ποστέκογλου

Η Σάντερλαντ «απέδρασε» από την έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ με 1-0 και αναρριχήθηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας της Premier League. Η ομάδα του Ποστέκογλου παρέμεινε χαμηλά στην κατάταξη.

Ο Αλντερέτε έδωσε τη λύση για τους φιλοξενούμενους στο «City Ground» με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Τσάκα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ απείλησε με τον Γουντ στο δεύτερο ημίχρονο, όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα και ήρθε ακόμα μία ήττα στη φετινή Premier League. Ο Ποστέκογλου στο τέλος έβαλε όλα τυα επιθετικά του όπλα, όμως αυτό δεν αρκούσε για να έρθει το γκολ της ισοπαλίας.

Η τρομερή Σάντερλαντ φαίνεται ότι ανέβηκε στην Premier League για να παραμείνει, καθώς βρίσκεται στην 3η θέση με 11 βαθμούς. Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι στη 16η θέση με 5 βαθμούς.