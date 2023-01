Μυστήριο προκαλεί το σκεύασμα που καταναλώνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατά τη διάρκεια των αγώνων του. Ένα μπουκάλι του παραδίδεται σε διάφορα τουρνουά, χωρίς κανείς να γνωρίζει τι περιέχει, με πολλούς να αναρωτιούνται αν ο αθλητής παραβιάζει κάποιους κανόνες.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε στο Australian Open και συγκεκριμένα στον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς κόντρα στον Γάλλο αντίπαλό του στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Στο βίντεο φαίνεται ένα μέλος της ομάδας του Τζόκοβιτς να του ετοιμάζει ένα σκεύασμα σε μπουκάλι, να βάζει ετικέτα και να το παραδίδει σε έναν κριτή, ο οποίος είναι και αυτός που το δίνει στον Τζόκοβιτς.

Στη συνέχεια ο τενίστας διαβάζει την ετικέτα και καταναλώνει το υγρό σκεύασμα.

Η κίνηση αυτή του Τζόκοβιτς, που έχει επαναληφθεί και σε άλλους αγώνες, δημιούργησε ξανά μυστήριο και νέα ερωτήματα για το αν ο διάσημος τενίστας παραβιάζει τους κανόνες.

Η συζήτηση αυτή έχει επαναληφθεί σε παρόμοια περιστατικά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να καταναλώνει μπουκάλια με υγρά άγνωστης σύστασης που του παραδίδονται σε άλλα τουρνουά.

Το προηγούμενο παρόμοιο περιστατικό μάλιστα είχε σημειωθεί σε αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Στέφανο Τσιτσιπά για το Paris Masters.

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA