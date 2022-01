Η φετινή “περιπέτεια” του ανεμβολίαστου, Νόβακ Τζόκοβιτς έχει… συνέχεια. Την προσεχή Δευτέρα (10/01) θα ξεκαθαρίσει, εάν ο Σέρβος τενίστας μπορεί να μείνει στην Αυστραλία, με σκοπό να αγωνιστεί στο Australian Open.

Μικρή παράταση στην… αγωνία του θα έχει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά και οι θαυμαστές του σε ολόκληρο τον κόσμο. Η “περιπέτεια” του ανεμβολίαστου Σέρβου τενίστα στην Αυστραλία -για να συμμετάσχει στο Australian Open- θα ξεκαθαρίσει την προσεχή Δευτέρα.

Το νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη του τένις κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης των αυστραλιανών αρχών να ακυρώσουν τη βίζα του, επειδή είναι ανεμβολίαστος και να τον διώξουν από τη χώρα. Οι νομικοί εκπρόσωποι του ζήτησαν ακρόαση από το Ομοσπονδιακό Περιφερειακό και Οικογενειακό δικαστήριο της Αυστραλίας, ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση της απόρριψης της βίζας του, ώστε να μπορέσει να αγωνιστεί στο Australian Open.

Ο δικαστής Άντονι Κέλι ζήτησε από τους δικηγόρους των δυο πλευρών να προετοιμάσουν την παρουσίαση των στοιχείων τους, μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, το δικαστήριο θα λάβει την απόφασή του στις 10 το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα (1 τα ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδος).

The matter of @DjokerNole V Minister for Immigration has been adjourned until 10am on Monday. https://t.co/qZxIcmhXnf