Νόβακ Τζόκοβιτς: Θέλω να παίξω στην Αθήνα – Θα συνεχίσω να προσπαθώ για ένα ακόμα Grand Slam

Αν και παραδέχθηκε πως -πλέον- έχει συνειδητοποιήσει τους σωματικούς περιορισμούς που του δίνουν τα 38 έτη που “κουβαλάει”, ο Νόβακ Τζόκοβιτς δήλωσε πως θα “συνεχίσει να αγωνίζεται” για έναν τίτλο-ρεκόρ, εκείνον του 25ου Grand Slam, αμέσως μετά τη ήττα του από τον Κάρλος Αλκαράθ, στα ημιτελικά του US Open.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που στα 38 του χρόνια έφτασε σε 4 ημιτελικούς Grand Slam φέτος, τόνισε πως δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει σε ματς best-of 5απέναντι στους δύο κορυφαίους της νέας γενιάς, τους Κάρλος Αλκαράθ και Γιανίκ Σίνερ.

“Δεν μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος – περίμενα τουλάχιστον έναν τίτλο. Όμως, δεδομένης της φυσικής κατάστασης και της ηλικίας, μπορώ να πω πως είμαι περήφανος. Έπαιξα καλά απέναντι σε όλους τους άλλους, αλλά εκείνοι είναι 15 χρόνια νεότεροι. Θέλω να συνεχίσω, αλλά δεν ξέρω ακόμα σε ποιο βαθμό” ανέφερε ο Σέρβος κορυφαίος τενίστας.

Σχετικά με το αγωνιστικό του πρόγραμμα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκάλυψε ότι μόνο το τουρνουά της Αθήνας είναι βέβαιο μέχρι το τέλος της χρονιάς. “Η Αυστραλία είναι μακριά. Σ’ αυτή τη φάση της καριέρας μου δεν κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια. Θέλω να παίξω σίγουρα στην Αθήνα, τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά”, είπε, προσθέτοντας πως τα Grand Slam παραμένουν προτεραιότητα.

Ο “Νόλε” ξεκαθάρισε ότι δεν θα σταματήσει να παλεύει για ένα Grand Slam και θα είναι εδώ το 2026 με τον ίδιο στόχο: “Θέλω να παίξω σε όλα τα Grand Slams και την επόμενη χρονιά. Είναι αλήθεια όμως ότι έχω και καλύτερες πιθανότητες στα best-of-three. Τα Masters πλέον διαρκούν 2 εβδομάδες με κενές μέρες ανάμεσα στους αγώνες, οπότε ίσως και να με εξυπηρετεί καλύτερα.”

Θυμίζουμε ότι το Hellenic Championship θα διεξαχθεί στο κλειστό του ΟΑΚΑ στις 2-8 Νοεμβρίου και αναμένεται να εμφανιστεί εκεί και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Το τουρνουά -ουσιαστικά- το έφερε στην Αθήνα ο Νόβακ Τζόκοβιτς (διευθυντής είναι ο αδερφός του) και πήρε τη θέση του Belgrade Open στο καλεντάρι.