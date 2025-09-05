Τζόκοβιτς – Αλκαράθ 0-3: Στον τελικό του US Open ο απίθανος Ισπανός, που «σκούπισε» τον Σέρβο θρύλο του τένις

Ο εκπληκτικός Κάρλος Αλκαράθ χρειάστηκε κάτι παραπάνω από δύο ώρες για να αποκλείσει με 3-0 σετ (6-4, 7-6 (4), 6-2) τον Νόβακ Τζόκοβιτς και να προκριθεί στον τελικό του US Open.

Ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε για πρώτη φορά του Νόβακ Τζόκοβιτς σε σκληρή επιφάνεια και προκρίθηκε στον τελικό του US Open, έχοντας σαν στόχο να το κατακτήσει για δεύτερη φορά στην καριέρα του, μετά το 2022.

Πλέον, στον τελικό της Κυριακής (07.09.2025) ο Αλκαράθ θα διεκδικήσει τον έκτο του τίτλο σε Grand Slam και την επιστροφή του στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο άλλος ημιτελικός διεξάγεται τα ξημερώματα του Σαββάτου (06.09.2025), με τον Σίνερ να κοντράρεται με τον Οζέ-Αλιασίμ.

Έτσι, δεν αποκλείεται να έχουμε την τρίτη σερί “τιτανομαχία” του Ισπανού τενίστα με τον Ιταλό, σε τελικό Grand Slam, μετά το Roland Garros και το Wimbledon.

Στα του αγώνα, ο Αλκαράθ ήταν καταιγιστικός και με εξαίρεση το δεύτερο σετ, όπου ο Τζόκοβιτς προέβαλε μεγάλη αντίδραση, κυριάρχησε απόλυτα. Ο Ισπανός τελείωσε τον αγώνα με 31 winners, με τον Τζόκοβιτς να έχει 15.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις, στα 38 του χρόνια πια, έδειξε ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του Ισπανού και αποκλείστηκε με «σκούπα».