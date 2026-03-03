Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός 12-10: Πρεμιέρα με ήττα στα προημιτελικά του Champions League στο πόλο

Ο Ολυμπιακός τα έδωσε όλα στο δεύτερο ημίχρονο για μία μεγάλα ανατροπή στη Σερβία, ωστόσο ηττήθηκε 12-10 από τη Νόβι Μπέογκραντ στην πρεμιέρα του Α’ Ομίλου της φάσης των 8 του Champions League στο πόλο.

Έπειτα από ένα κακό πρώτο ημίχρονο, όπου βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3 γκολ (7-4), ο Ολυμπιακός πάλεψε σκληρά μέχρι το τέλος για την ανατροπή, εξαπέλυσε τρομερή αντεπίθεση στο τρίτο οκτάλεπτο, ωστόσο δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη από τη Σερβία.

Έτσι, οι ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν με ήττα τις υποχρεώσεις τους στον Α’ Όμιλο της φάσης των 8 του Champions League στο πόλο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό ήταν ο Ζάλανκι, ο οποίος σημείωσε 6 γκολ με 8 σουτ.

Από ένα γκολ πέτυχαν οι Γενηδουνιάς, Κάκαρης, Πούρος και Αλαφραγκής.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 3-2, 1-4, 4-2.

Νόβι Μπέογκραντ (Ζόραν Μιγιαλκόφσκι): Γκλούσατς, Πγιέβαντσιτς, Ουκρόπινα 2, Γκλάντοβιτς 1, Τσουκ, Γιάνκοβιτς, Τρτόβιτς, Ντιμιτρίγιεβιτς 1, Πέρκοβιτς 1, Μαρτίνοβιτς 3, Λούκιτς 4, Πγιέσιβατς, Γκαβρίλοβιτς, Μιλόγιεβιτς.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 6, Δήμου, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.

Tα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου

Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός 12-10

Μπρέσια – Μπαρτσελονέτα 11-13

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής

24/03 21:30 Μπαρτσελονέτα – Νόβι Μπέογκραντ

24/03 21:30 Ολυμπιακός – Μπρέσια