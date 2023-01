Το αφεντικό του UFC, Ντάνα Γουάιτ έχει προκαλέσει για μία ακόμη φορά την παγκόσμια κοινή γνώμη, με video να τον δείχνει σε άγριο τσακωμό να χαστουκίζει τη σύζυγό του σε κλαμπ στο Μεξικό.

Ο Γουάιτ έχει κατηγορηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν για τη συμπεριφορά του, αλλά και για τον τρόπο που εκμεταλλεύεται αθλητές του UFC, αλλά αυτή τη φορά ξεπέρασε τα όρια με την επί 30 χρόνια γυναίκα του, Αν Στέλλα Γουάιτ.

Όπως φαίνεται και σε video του αμερικανικού TMZ, ο Γουάιτ καυγάδισε με τη σύζυγό του και όταν αυτή τον χτύπησε, “απάντησε” με δύο “ισχυρές” σφαλιάρες που την έριξαν στο πάτωμα. Χρειάστηκε μάλιστα να επέμβουν οι διπλανοί τους, για να σταματήσει. Ο ίδιος δήλωσε πάντως μετανιωμένος στο TMZ και κατηγόρησε το… αλκοόλ για τις πράξεις του.

«Η σύζυγός μου κι εγώ ήμασταν έξω για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και συνέβη αυτό. Είμαι από εκείνους που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ποτέ, μα ποτέ δικαιολογία για έναν άντρα να σηκώσει χέρι σε μια γυναίκα. Και τώρα είμαι εδώ και μιλάω γι’ αυτό.

Η σύζυγός μου και εγώ είμαστε παντρεμένοι σχεδόν 30 χρόνια. Γνωριζόμαστε από τότε που ήμασταν 12 ετών. Προφανώς έχουμε περάσει πολλά μαζί. Έχουμε τρία παιδιά και αυτή είναι μια από τις καταστάσεις που είναι φρικτές. Ντρέπομαι, αλλά είναι επίσης μια από εκείνες τις καταστάσεις που αυτή τη στιγμή ανησυχούμε περισσότερο για τα παιδιά μας. Δείξαμε στα παιδιά το βίντεο και είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στην οικογένειά μας αυτή τη στιγμή. Η σύζυγός μου και εγώ προφανώς αγαπιόμαστε. Αυτή είναι απλώς μια από αυτές τις ατυχείς καταστάσεις.

Υπήρχε σίγουρα πολύ αλκοόλ, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Κυριολεκτικά δεν βρίσκω καμία δικαιολογία γι’ αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Οι άνθρωποι θα πουν αυτό που θα πουν. Ό,τι κι αν λένε οι άνθρωποι, το αξίζω».

