Ντανίλ Μεντβέντεφ – Στέφανος Τσιτσιπάς 0-2: Άνετη πρόκριση για τον Έλληνα πρωταθλητή στους «8» του Qatar Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπιασε μια απόδοση από τα… παλιά, νίκησε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 2-0 σετ (6-3, 6-4) και πήρε το εισιτήριο για τους “8” του Qatar Open, βάζοντας τέλος στο σερί νικών του Ρώσου τενίστα στα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε σοβαρός και αποτελεσματικός για δεύτερο σερί ματς στην Ντόχα και πέτυχε την πρώτη του νίκη κόντρα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο 11 στην παγκόσμια κατάταξη), από το ATP Finals του 2022.

Αυτή ήταν η 15η συνάντηση των δύο αθλητών, με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ να προηγείται στο συγκεκριμένο tie και τον Στέφανο Τσιτσιπά να μειώνει σε 10-5.

Στα προημιτελικά του τουρνουά της Ντόχας ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο33 στον κόσμο) θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Φαμπιάν Μαροζάν και Αντρέι Ρούμπλεφ.