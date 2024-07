Ντάριο Σάριτς και Ίβιτσα Ζούμπατς πλακώθηκαν με θαμώνες κλαμπ στην παραλιακή: «Οι παίκτες μας δέχτηκαν πρώτοι επίθεση» απαντά η ομοσπονδία της Κροατίας

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει ο άγριος καβγάς των Ντάριο Σάριτς και Ίβιτσα Ζούμπατς που ξέσπασε σε κλαμπ της παραλιακής τα ξημερώματα της Δευτέρας (8.7.2024) λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής Κροατίας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στον αγώνα με την ελληνική ομάδα.

Η ομοσπονδία μπάσκετ της Κροατίας εξέδωσε ανακοίνωση για τον καυγά στην παραλιακή σημειώνοντας πως «οι παίχτες μας δέχθηκαν πρώτα φραστική επίθεση και μετά σωματική η οποία τους υποχρέωσε να αμυνθούν».

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως «ήταν ένα σύντομης διάρκειας επεισόδιο που διεκόπη χάρη στην επέμβαση των εργαζομένων του κλαμπ».

Το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου φαίνεται ο Σάριτς να δέχεται ένα δυνατό χτύπημα από το οποίο σωριάζεται στο έδαφος, ενώ ο Ζούμπατς φαίνεται να έχει αίματα στα γόνατα.

NBA players Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight near Athens, Greece early this morning (around 5:30 AM local time) — following their game (Team Croatia) against Greece.

Much of the confrontation was caught on video.

