Αθλητικά

Νταβίντε Καλάμπρια: «Είμαι έτοιμος για για τίτλους, ανυπομονώ να παίξω μπροστά στους οπαδούς του Παναθηναϊκού»

Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο πρώην αρχηγός της Μίλαν
Ο Νταβίντε Καλάμπρια στην Αθήνα (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Νταβίντε Καλάμπρια στην Αθήνα (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Νταβίντε Καλάμπρια έφθασε στην Αθήνα ξημερώματα Κυριακής 17 Αυγούστου και στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, εξέφρασε την ανυπομονησία του να αγωνιστεί μπροστά στους οπαδούς της νέας του ομάδας.

Μιλώντας στο αεροδρόμιο αμέσως μετά την άφιξή του στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό, ο Νταβίντε Καλάμπρια εξήγησε επίσης τους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει τους “πράσινους”.

Οι δηλώσεις του Καλάμπρια

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα ξεκινήσω μία νέα περιπέτεια γι’ αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, τη διοίκηση του Παναθηναϊκού που έδειξαν πως με θέλανε πολύ. Θέλω τώρα να γίνω αντάξιος των προσδοκιών τους. Για μένα ήταν μία επιλογή, να ξεκινήσω εκτός Ιταλίας. Μια νέα περιπέτεια. Είμαι προετοιμασμένος. Είμαι έτοιμος για νίκες και για τίτλους”.

Για την επικοινωνία του με τον Φιλίπ Τζούριτσιτς: “Δεν ήταν εύκολο από την Ιταλία να δω το ματς με τη Σαχτάρ. Μίλησα και με τον Τζούρισιτς που τον γνωρίζω καλά και μου είπε πολλά”.

Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού: “Η Μίλαν που ήταν για χρόνια η ομάδα μου είχε θερμούς οπαδούς. Το ίδιο και η Μπολόνια με την οποία έχω αγωνιστεί. Ξέρω ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι πολύ θερμοί και ανυπομονώ να παίξω μπροστά τους”.

Αθλητικά
