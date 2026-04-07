Ντε Φρούτος: «Ιστορικός ο αγώνας με την ΑΕΚ, όλοι στη Ράγιο Βαγεκάνο ξέρουμε τη σημασία του»

ΑΕΚ και Ράγιο Βαγεκάνο θα δώσουν “μάχη” για την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League. Ο πρώτος αγώνας των προημιτελικών είναι… προ των πυλών (09.04.2026, 19:45) και θα γίνει στην Ισπανία ενώ η ρεβάνς της “Allwyn Arena” θα διεξαχθεί την άλλη Πέμπτη (16.04.2026), στις 22:00.

Όλοι στις τάξεις της Ράγιο Βαγεκάνο ζουν κι αναπνέουν για τις αναμετρήσεις με την ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του Χόρχε ντε Φρούτος. Ο 29χρονος εξτρέμ είναι από τους κορυφαίους παίκτες της ισπανικής ομάδας έχοντας φέτος 12 γκολ και 4 ασίστ σε 40 εμφανίσεις.

“Είναι ένας πολύ ξεχωριστός και ιστορικός αγώνας για όλους. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με αυτόν τον αγώνα. Όλοι μας, παίκτες, προπονητικό τιμ, διοίκηση και κόσμος ξέρουμε τη σημασία που έχει αυτή η αναμέτρηση για όλους μας και θέλουμε να δώσουμε τα πάντα. Προσωπικά είναι μια πολύ καλή σεζόν και θέλω να βοηθήσω την ομάδα με τα γκολ και τις ασίστ μου. Ξέρουμε πως ο κόσμος μας θα είναι στο πλευρό μας όπως κάνει πάντα και θα μας βοηθήσει. Τους ευχαριστούμε για τη στήριξη”, τόνισε ο Ισπανός άσος.

Να αναφέρουμε ότι οι οπαδοί της Ράγιο Βαγεκάνο “εξαφάνισαν” τα εισιτήρια που τους αναλογούσαν, για τον αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

@Jorge_deFrutosS "Es un partido muy especial e histórico para todos. Tenemos mucha ilusión por esta eliminatoria"

Θυμίζουμε ότι η Ράγιο Βαγεκάνο δεν έχει φτάσει ποτέ στην ιστορία της σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η καλύτερη πορεία της καταγράφηκε τη σεζόν 2000-01, όταν αποκλείστηκε στα προημιτελικά του τότε Κυπέλλου UEFA από την Αλαβές.