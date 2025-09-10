Ντέγιαν Μποντίρογκα : «Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα ήταν μια φυσική απόφαση, ενθουσιασμένοι για την επιλογή»

Ο πρόεδρος της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, με αφορμή την διεξαγωγή του Final Four της Euroleague από την Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ τοποθετήθηκε για την απόφαση της ομοσπονδίας και την νέα διοργάνωση.

Ο Μποντιρόγκα αναφέρθηκε στην Αθήνα και την μπασκετική παράδοση που έχει, με τον ίδιο να στέκεται στο γεγονός πως η Ελλάδα παραμένει μια βασική αγορά για την Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, δηλώσεις για την ανάληψη του Final Four από την Αθήνα, έκανε και ο CEO της Euroleague, Πάουλιους Μοτιεγιούνας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague για το Final Four 2026

Η Euroleague ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι το Final Four του 2026 θα διεξαχθεί στην Αθήνα, επιστρέφοντας σε έναν από τους πιο ιστορικούς προορισμούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η κορυφαία διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ, χωρητικότητας άνω των 18.000 θεατών. Το γήπεδο κατασκευάστηκε το 1994 και ανακαινίστηκε ριζικά ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ενώ από τότε έχει αποτελέσει το σκηνικό για αναρίθμητες μπασκετικές στιγμές-ορόσημα. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός στις 24 Μαΐου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα λόγια του Μποντιρόγκα

«Η Αθήνα είναι μια πόλη με τεράστια μπασκετική παράδοση και ένα από τα πιο παθιασμένα κοινά στην Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε το 2026 σε μια πόλη που έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές της EuroLeague. Η Ελλάδα παραμένει βασική αγορά για την EuroLeague, με δύο κορυφαίες ομάδες να αγωνίζονται κάθε χρόνο, ένα αφοσιωμένο φίλαθλο κοινό και ισχυρή απήχηση ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα ήταν μια φυσική απόφαση, για την οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα οδηγήσει σε ένα ακόμη θεαματικό γεγονός».

Από την πλευρά του, ο CEO της Euroleague, Πάουλιους Μοτιεγιούνας, τόνισε:

«Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να ενισχύουμε τους δεσμούς μας με τις παραδοσιακές αγορές. Η αφοσίωση της πόλης στο μπάσκετ, σε συνδυασμό με την ιστορία της και το πάθος των φιλάθλων, την καθιστούν ιδανικό σκηνικό για τη μεγαλύτερη διοργάνωσή μας. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού για την εμπιστοσύνη τους στην Euroleague. Η στήριξή τους υπήρξε καθοριστική ώστε το Final Four να επιστρέψει στην Αθήνα έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες. Με τη συνεχιζόμενη συνεργασία τους, είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρουμε ξανά μια αξέχαστη εμπειρία».

Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα αναδεικνύει τον στόχο της Euroleague Basketball να προσφέρει κορυφαίες εμπειρίες στους φιλάθλους, ενισχύοντας παράλληλα το παγκόσμιο προφίλ της διοργάνωσης».