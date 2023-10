Το ντοκιμαντέρ του “Netflix” με τίτλο “Beckhams” φέρνει στο… φως τη “μάχη” που έδωσε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ για τη ψυχική του υγεία και τους φόβους που είχε για τον πρώτο του γιο, Μπρούκλιν, για “απαγωγή και απειλές θανάτου”.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ κάνει τον… απολογισμό της ζωής του στο ντοκιμαντέρ του Netflix. Ο 48χρονος μίλησε για μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, αποκαλύπτοντας ότι διαγνώστηκε με κατάθλιψη.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αναφέρθηκε στην εμπειρία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 –μετά από την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε και την κριτική που ακολούθησε- αφού κατηγορήθηκε για τον αποκλεισμό της Αγγλίας, ένα γεγονός που τον “λύγισε”.

Η επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο τον… έφερε μπροστά σε οργισμένους οπαδούς και τον Τύπο. Ο τότε “αστέρας” της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ “πάλευε να φάει ή να κοιμηθεί” και διαγνώστηκε με κλινική κατάθλιψη. Το διάσημο ζευγάρι αποκάλυψε επίσης φόβους για τον μεγάλο γιο της οικογένειας, Μπρούκλιν.

Σχετικά με την εμπειρία του Μουντιάλ της Γαλλίας, ο Μπέκαμ ανέφερε: «Δεν νομίζω ότι έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό γιατί δεν μπορώ. Μου είναι δύσκολο να μιλήσω για όσα πέρασα, επειδή ήταν τόσο ακραία. Όλη η χώρα με μισούσε».

Και συνέχισε: «Όπου κι αν πήγαινα, με κακοποιούσαν κάθε μέρα. Το να περπατάς στο δρόμο και να βλέπεις τους ανθρώπους να σε κοιτάζουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, να σε φτύνουν, να σε βρίζουν, να έρχονται κατάμουτρα και να λένε μερικά από τα πράγματα που είπαν, είναι δύσκολο. Δεν έτρωγα, δεν κοιμόμουν, ήμουν χάλια».

Το ζευγάρι καλωσόρισε τον πρώτο του γιο, τον Μπρούκλιν, στις 4 Μαρτίου 1999, στο νοσοκομείο «Πόρτλαντ» του Λονδίνου.

