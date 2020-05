Ο άσος της Τότεναμ, Ντέλε Άλι, ευχαρίστησε μέσω ανάρτησής του στα social media, όσους τον στήριξαν αφότου έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι -υπό την απειλή μαχαιριού- επισημαίνοντας πόσο τρομακτικό ήταν όλο αυτό που έζησε.

“Σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα”, έγραψε στο Twitter ο Άγγλος διεθνής μέσος της Τότεναμ, Ντέλε Άλι, που έπεσε θύμα ληστείας, με απειλή μαχαιριού, από δύο κακοποιούς και μάλιστα μέσα στο σπίτι του, στο Βόρειο Λονδίνο, χθες το πρωί.

“Ήταν φρικτή εμπειρία, αλλά είμαστε όλοι εντάξει τώρα. Εκτιμάμε την υποστήριξή σας”. Οι ληστές έφυγαν με χιλιάδες λίρες και πολύτιμα αντικείμενα, όπως ανέφεραν βρετανικά ΜΜΕ. Ο Άλι, και ο υιοθετημένος αδερφός του Χάρι Χίκφορντ, τραυματίστηκαν αφού δύο άντρες που κρατούσαν μαχαίρια καθώς εισέβαλαν στο σπίτι του παίκτη στο Μπάρνετ.

“Δύο άντρες που ήταν στο σπίτι υπέστησαν μικρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο μετά από επίθεση. Δεν χρειάζονταν νοσοκομειακή περίθαλψη. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις, οι έρευνες συνεχίζονται”, ανέφερε η μητροπολιτική αστυνομία. Ο Άλι αναμένεται να επιστρέψει στην προπόνηση με την Τότεναμ.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.