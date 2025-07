Ντέμιαν Λίλαρντ για την επιστροφή του στους Μπλέιζερς: «Δεν ένιωθα ποτέ καλά που ήμουν μακριά από το σπίτι μου»

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ επέστρεψε στους Μπλέιζερς, μετά από μια διετία στους Μιλγουόκι Μπακς. Κατά την παρουσίασή του, ο βετεράνος γκαρντ δεν έκρυψε πως ποτέ δεν ένιωθε καλά μακριά από το Πόρτλαντ.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ κράτησε και πάλι την κόκκινη φανέλα με τον αριθμό “0” των Μπόρτλαντ Μπλέιζερς και ανέφερε: “Για να γίνει αυτό εφικτή η επιστροφή μου, έπρεπε όλοι να είμαστε στην ίδια σελίδα. Ποτέ δεν ένιωσα καλά να είμαι μακριά από το σπίτι μου. Είμαι πραγματικά ευγνώμων και εκτιμώ που η πόρτα ήταν ανοιχτή για μένα να επιστρέψω, ακόμα και αν είμαι τραυματίας. Θα οδηγώ στους ίδιους δρόμους που οδηγούσα σχεδόν σε ολόκληρη την ενήλικη ζωή. Όλη μου η οικογένεια είναι εδώ, η μαμά μου, ο αδερφός μου, οι αδερφές μου, όλοι οι φίλοι μου είναι στην πόλη. Όλα αυτά μετρούν. Δεν περίμενα να συμβεί τόσο σύντομα”..

Μετά τη ρήξη αχιλλείου που υπέστη τον Απρίλιο, ο Ντέμιαν Λίλαρντ αναμένεται να χάσει όλη τη σεζόν 2025/26. “Ο υπερήφανος εαυτός μου θα σκεφτόταν διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι με την ηλικία γίνεσαι σοφότερος. Το καλύτερο θα είναι, νομίζω, να αφιερώσω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο για να βεβαιωθώ ότι θα είμαι καλά, αυτό θα κάνω” τόνισε.

“It never felt right not being home. Through it all, I found my way back.”



Damian Lillard on his return to the Blazers



(via @trailblazers)pic.twitter.com/hp9XgebXNh