Ντέμιαν Λίλαρντ: Θετικά νέα για τους Μιλγουόκι Μπακς και ελπίδες ότι θα προλάβει τα πλέι οφ του NBA

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ έχει μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης με θρόμβωση στη δεξιά γάμπα, αλλά πλέον υπάρχουν ελπίδες ότι θα προλάβει τα πλέι οφ του NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αρχικά, υπήρχαν φόβοι ότι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, όπως και ο Βίκτορ Γουενμπανιάμα που αντιμετώπισε αντίστοιχο πρόβλημα, όμως το νέο ρεπορτάζ για την κατάσταση της υγείας του Ντέμιαν Λίλαρντ είναι ενθαρρυντικό για τους Μιλγουόκι Μπακς.

Σύμφωνα με τον κορυφαίο ρεπόρτερ του ESPN, Σαμ Κανάρια, ο Αμερικανός All Star συμπαίκτης του Γιάννη Αντετκούνμπο, εκτιμάται ότι θα επανέλθει στις προπονήσεις μέσα στις επόμενες 10 ημέρες και έτσι θα “παλέψει” για να είναι έτοιμος στα πλέι οφ του NBA.

Is Dame coming back to the #Bucks quicker than we think??



@ShamsCharania @PatMcAfeeShow pic.twitter.com/ObVIi4J57b