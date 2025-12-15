Ντέμης Νικολαΐδης: «Παρά τα δύο γκολ και τις ασίστ του Λιούμπισιτς, κορυφαίος ήταν ο Πινέδα για την ΑΕΚ»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης μετά την ολοκλήρωση της 14ης αγωνιστικής ξεχώρισε την εμφάνιση του Ορμπελίν Πινέδα στη νίκη της ΑΕΚ με 5-0 στο Αγρίνιο. Σχολίασε επίσης και το διαιτητή του αγώνα Άρης – Ολυμπιακός.

Ο Λιούμπισιτς μπορεί να έκανε τα πάντα στο Αγρίνιο για την ΑΕΚ με δύο γκολ και δύο ασίστ, ο Ντέμης Νικολαΐδης, όμως ανέφερε ότι ο Πινέδα ήταν ο καλύτερος του γηπέδου για την Ένωση.

Τα λόγια του για Λιούμπισιτς και Πινέδα

«Δεν περίμενα τον Λιούμπιτσιτς να βάζει δυο γκολ και να κάνει δυο ασίστ… Δεν μπορώ να απαντήσω όμως σε όλα αν περίμενα ή όχι, γιατί δεν το έχω σκεφτεί. Δεν τον έβλεπα να… έρχεται πάντως, αλλά εμείς δεν είμαστε και στην προπόνηση κάθε μέρα να βλέπουμε τον Λιούμπιτσιτς. Η ΑΕΚ μπορεί να έβλεπε ότι έρχεται γι’ αυτό να έπαιξε και βασικός.

Στην προπόνηση φαίνεται ο παίκτης συνήθως. Αυτό που γίνεται μέσα στην εβδομάδα το βλέπεις και στο γήπεδο. Άρα για να παίζει, κανείς δεν του έκανε χάρη. Κάτι έκανε στην προπόνηση και μπήκε. Έκανε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με δυο γκολ δυο ασίστ… Τώρα, πως γίνεται ο Λιούμπιτσιτς να έχει δυο γκολ – δυο ασίστ και εγώ να σου λέω ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου ήταν πάλι ο Πινέδα δεν ξέρω. Αλλά θα στο πω, ήταν ο Πινέδα».

Ο Ντέμης Νικολαΐδης σχολίασε και το διαιτητή του παιχνιδιού Άρης – Ολυμπιακός, αναφέροντας ότι δεν ήταν σε καλή βραδιά και πως «έκανε βόλτα» στον αγωνιστικό χώρο του «Κλεάνθης Βικελίδης».

Τα λόγια του για τον Σβεν Γιαμπλόνσκι που σφύριξε το Άρης – Ολυμπιακός

«Δεν υπήρχε ο διαιτητής. Έκανε αγγαρεία. Σε μερικές φάσεις σφύριζε από 50 μέτρα μακριά. Είχε ένα τετράγωνο στο κέντρο, μόνο εκεί έκανε κίνηση. Δεν ήταν καλός διαιτητής. Δεν το απόλαυσε το ματς. Ήταν «να τελειώνουμε να φύγουμε από εδώ». Τον πατάει τον Τσικίνιο ο Μόντσου, κάνει ότι το βλέπει και αφήνει πλεονέκτημα.

Πώς να το αφήσεις, ενώ το φάουλ είναι έξω από την περιοχή και η μπάλα πάει στον έξω δεξιά. Αφήνεις πλεονέκτημα όταν η μπάλα πάει κάπου καλύτερα. Δεν θα έκανε με το χέρι παίξτε, αν δεν ήταν φάουλ. Εχω την εντύπωση ότι και στην πρώτη κόκκινη του είπαν στο αυτί. Σφύριξε, έκανε βόλτες και μετά του το είπαν. Αυτό ήταν φάουλ για κάρτα άμεσα. Αυτός έκανε βόλτες».