Ντένις Σρέντερ: Αυτό είναι το βίντεο που ειρωνεύεται τον Εργκίν Αταμάν στο πούλμαν των Γερμανών

Δείτε το βίντεο με τον Ντένις Σρέντερ να ειρωνεύεται τον Εργκίν Αταμάν στο πούλμαν της Γερμανίας, μετά την κατάκτηση του Eurobasket.

Η Γερμανία νίκησε την Τουρκία στον τελικό του Eurobasket και σκαρφάλωσε στην κορυφή της Ευρώπης. Αμέσως μετά τον θρίαμβο στη Ρίγα, η παρέα του Ντένις Σρέντερ πανηγύρισε με την ψυχή της το χρυσό μετάλλιο στο πούλμαν της επιστροφής προς το ξενοδοχείο.

Ο ηγέτης της Γερμανίας ξέφυγε, πάντως, κατά την διάρκεια live μετάδοσης στο TikTok, καθώς ειρωνεύτηκε τον Εργκίν Αταμάν σχετικά με τη δήλωσή του ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής των τελευταίων δέκα χρόνων.

Όπως ανέφερε η Bild, o Σρέντερ ανέφερε κατά τη διάρκεια τουLIVE: “Αταμάν, άντε φύγε από εδώ. Ο καλύτερος προπονητής της δεκαετίας; @ρχίδι@!”.

Tο έχει είχε καταγράψει ένας χρήστης του TikTok και όπως είναι φυσικό έχει γίνει viral.