Ντένις Σρέντερ: Αυτό είναι το βίντεο που ειρωνεύεται τον Εργκίν Αταμάν στο πούλμαν των Γερμανών

Ο Ντένις Σρέντερ δεν έχει και τον καλύτερο χαρακτήρα
REUTERS
REUTERS/Heiko Becker

Δείτε το βίντεο με τον Ντένις Σρέντερ να ειρωνεύεται τον Εργκίν Αταμάν στο πούλμαν της Γερμανίας, μετά την κατάκτηση του Eurobasket.

Η Γερμανία νίκησε την Τουρκία στον τελικό του Eurobasket και σκαρφάλωσε στην κορυφή της Ευρώπης. Αμέσως μετά τον θρίαμβο στη Ρίγα, η παρέα του Ντένις Σρέντερ πανηγύρισε με την ψυχή της το χρυσό μετάλλιο στο πούλμαν της επιστροφής προς το ξενοδοχείο.

Ο ηγέτης της Γερμανίας ξέφυγε, πάντως, κατά την διάρκεια live μετάδοσης στο TikTok, καθώς ειρωνεύτηκε τον Εργκίν Αταμάν σχετικά με τη δήλωσή του ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής των τελευταίων δέκα χρόνων.

Όπως ανέφερε η Bild, o Σρέντερ ανέφερε κατά τη διάρκεια τουLIVE: “Αταμάν, άντε φύγε από εδώ. Ο καλύτερος προπονητής της δεκαετίας; @ρχίδι@!”.

@twitchclipz1481 #dennisschroder unter #Twitch | ATAMAN #dbb #eurobasket #basketball #dennisschroder #germany #fiba #fyp #foryoupage #mvp #franzwagner ♬ Originalton – twitchclipz

Tο έχει είχε καταγράψει ένας χρήστης του TikTok και όπως είναι φυσικό έχει γίνει viral.

