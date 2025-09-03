Ντεσπόντοφ: «Είμαι σε καλύτερη κατάσταση απo ότι πριν τραυματιστώ στον ΠΑΟΚ»

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Βουλγαρίας απέναντι στην Ισπανία (Πέμπτη 4/9/25, 21:45) με τον εξτρέμ του ΠΑΟΚ να τονίζει πως βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.

Ο Ντεσπόντοφ τόνισε ότι αισθάνεται καλύτερα από ότι ήταν πριν από τον τραυματισμό του, ο οποίος τον κράτησε για αρκετό διάστημα εκτός προπονήσεων στον ΠΑΟΚ, ενώ για το ερχόμενο παιχνίδι της χώρας του απέναντι στην «φούριας ρόχας» υποστήριξε πως είναι μια πρόκληση για τον ίδιο και τους συμπαίκτες του.

Τα λόγια του

«Είμαι έτοιμος και ανυπομονώ για το παιχνίδι. Ξέρουμε καλά τη δυσκολία της αποστολής μας απέναντι σε μια ομάδα όπως η Ισπανία, αλλά θα δώσουμε τα πάντα στο γήπεδο», ήταν το πρώτο του σχόλιο για το παιχνίδι.

«Είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για το παιχνίδι. Αντιμετωπίζουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, οπότε πρόκειται για μια σπουδαία πρόκληση. Πάντα πίστευα πως τέτοια ματς, απέναντι στους κορυφαίους, είναι τα καλύτερα – μπορείς να αντλήσεις κίνητρο και να νιώσεις υπερηφάνεια όταν τα καταφέρεις καλά. Η ομάδα είναι ήρεμη, υπάρχει θετικό κλίμα και ανυπομονώ να παίξουμε», πρόσθεσε.

Για τη φυσική του κατάσταση:

«Αισθάνομαι πολύ καλά. Την περασμένη εβδομάδα αγωνίστηκα σε τρεις αγώνες και έδειξα ότι είμαι έτοιμος. Δούλεψα σκληρά όλο το διάστημα που ήμουν εκτός και πιστεύω πως είμαι σε καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι πριν τραυματιστώ».