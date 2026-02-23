Ντιλέτα Λεότα: «Στο κρεβάτι είμαι ηφαίστειο σαν της Σικελίας – Ταιριάζουμε απόλυτα με τον Λορίς Κάριους»

Η διάσημη Ιταλίδα αθλητική ρεπόρτερ, Ντιλέτα Λεότα, προχώρησε σε… πιπεράτες αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή, με τον σύζυγό της και ποδοσφαιριστή της Σάλκε, Λορίς Κάριους.

Η Ντιλέτα Λεότα φιλοξενήθηκε στο podcast της Βικτόρια Καμπέλιο στην Ιταλία και μίλησε για την καριέρα της στην ιταλική τηλεόραση, το ποδόσφαιρο, την οικογένειά της με τον Λορίς Κάριους, αλλά δεν απέφυγε να αναφερθεί και στη σεξουαλικότητά της.

Μία από τις ατάκες της που έχουν γίνει viral λοιπόν τις τελευταίες ώρες στα social media, ήταν η εξής: «Στο κρεβάτι μου βάζω 10, είμαι ηφαίστειο σαν της Σικελίας. Ακούγομαι εγωκεντρική, αλλά και ο Λορίς είναι πληθωρικός, ταιριάζουμε απόλυτα. Είμαι άνθρωπος της φαντασίας, κάθε μέρα θέλω κάτι διαφορετικό, δεν μένω στα ίδια».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@dilettaleotta)

Λεότα και Κάριους είναι παντρεμένοι από το 2024, οπότε και απέκτησαν και το πρώτο τους παιδί.