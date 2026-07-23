Αθλητικά

Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ 2-3 τελικό: Πήρε τη νίκη και θα πάει στην Τούμπα να «σφραγίσει» την πρόκριση

Ξεκινάει και επίσημα η μετά-Λουτσέσκου εποχή στο «δικέφαλο του Βορρά», με μια ευρωπαϊκή αναμέτρηση
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Γήπεδο: Motor Lublin Arena (Πολωνία)
Διαιτητής: Σάντι Πούτρος (Δανία) – VAR: Γιόνας Χάνσεν
2 - 3
τελικό
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Ντινάμο Κιέβου στην Πολωνία, για το πρώτο παιχνίδι των προκριματικών του Europa League, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα.

21:58 | 23.07.2026
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
21:58 | 23.07.2026

Την ερχόμενη Πέμπτη θα έχουμε τη ρεβανς των δυο ομάδων στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να έχει ισχυρό προβάδισμα, για να πετύχει τον πρώτο αποκλεισμό της Ντινάμο Κιέβου, από ελληνική ομάδα

21:55 | 23.07.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για τον ΠΑΟΚ επί της Ντινάμο Κιέβου με 3-2
21:52 | 23.07.2026
90+4'
ΔΟΚΑΡι ο Καμαρά, με σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή
21:50 | 23.07.2026
Η τεράστια διπλή ευκαιρία της Ντινάμο
21:48 | 23.07.2026
4 τα λεπτά του έξτρα χρονου
21:46 | 23.07.2026
Το 2-3 της Ντινάμο
21:43 | 23.07.2026
83'
ΔΟΚΑΡΙ για την Ντινάμο με τον Πονομαρένκο, σε τετ-α-τετ

Ο Πονομαρένκο με σκαφτό πλασέ έστειλε τη μπάλα στο δεξί δοκάρι, στο νέο τετ-α-τετ που είχε

21:40 | 23.07.2026
83'
Μεγάλη επέμβαση του Παβλένκα σε τετ-α-τετ

Ο Πονομαρένκο πλάσαρε με το αριστερό και απέκρουσε ο Παβλένκα

21:31 | 23.07.2026
77'
ΓΚΟΛ για την Ντινάμο Κιέβου, 2-3

Μετά από χαμηλή σέντρα του Κεντζιόρα από δεξιά, ο Μπουγιάλσκι έστρωσε τη μπάλα στον Λόνβικ και εκείνος με υπέροχο πλασέ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Παβλένκα

21:23 | 23.07.2026
68'
Ο Ιγκόρ Κόστιουκ έκανε δύο μαζεμένες αλλαγές

Γιαρμολένκο και Μπουγιάλσκι αντί των Γκερέρο και Σαπαρένκο

21:22 | 23.07.2026
63'
Κίτρινη κάρτα στον Κωνσταντέλια
21:16 | 23.07.2026
Το 1-3 του ΠΑΟΚ
21:14 | 23.07.2026
55'
Διπλή αλλαγή για την Ντινάμο

Ρεντούσκο και Λόνβικ αντί των Βολόσιν και Πιχαλιόνοκ

21:11 | 23.07.2026
51'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 1-3

Ο Κωνσταντέλιας γύρισε από τα αριστερά στον Σανταμαρία και εκείνος έκανε το συρτό σουτ με το δεξί, έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Νέσερετ (γκολ στο επίσημο ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ)

21:10 | 23.07.2026
50'

Σέντρα του Κένι από δεξι'α, η κεφαλιά του Κωνσταντάνια δεν ήταν καλή αλλά.. βγήκε ασίστ προς τον Μύθου. ο Έλληνας επιθετικός προσπάθησε να πιάσει την προβολή έξω από τη μικρή περιοχή της ντινάμο, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει επαφή με την μπάλα

21:05 | 23.07.2026
ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
21:04 | 23.07.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

20:50 | 23.07.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
20:42 | 23.07.2026
To 1-2 του ΠΑΟΚ
20:30 | 23.07.2026
38'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 1-2 με τον Ζαφείρη

Ο Κωνσταντέλιας μετά από μία φάση διαρκείας πίεσε την κατάλληλη στιγμή πάνω στον αμυντικό της Ντιναμό, ο οποίος άθελα του την έδωσε στον Ζαφείρη, ο οποίος -με άψογο τελείωμα- σκόραρε για το 1-2

20:30 | 23.07.2026
Η φάση που ο Μύθου ζήτησε πέναλτι
20:28 | 23.07.2026
To 1-1 του ΠΑΟΚ
20:26 | 23.07.2026
28'
Κίτρινη κάρτα στον προπονητή του ΠΑΟΚ, Αλέσι Λίσι, για διαμαρτυρίες
20:25 | 23.07.2026
25'

Καλό σουτ του Γκερέρο εκτός μεγάλης περτιοχής και από θέση αριστερά -με το δεξί πόδι- η μπάλα έφυγε άουτ

20:19 | 23.07.2026
24'

Σέντρα του Κωνσταντέλια από αριστερά με το δεξί πόδι, ο Μύθου έκανε την προβολή αλλ΄δεν βρήκε μπάλα, με τους θεσσαλονικείς να ζητάνε και πέναλτι για τράβηγμα και τον διαιτητή να μη δίνει κάτι

20:18 | 23.07.2026
Η στιγμή του τραυματισμού του Άλι
20:16 | 23.07.2026
Το 1-0 της Ντινάμο
20:14 | 23.07.2026
14'
Στο ματς και ο Τάισον για τον ΠΑΟΚ, στη θέση του Άλι
20:14 | 23.07.2026

Μετράει το γκολ, πέρασε και από τοπν έλεγχο του VAr

20:13 | 23.07.2026
13'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 1-1 με τον Κωνσταντέλια

Ο Μύθου έκοψε, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε κάθετη πάσα και ο Κωνσταντέλιας από θέση τετ α τετ νίκησε τον τερματοφύλακα της Ντινάμο Κιέβου με δεξί σκαφτό πλασέ

20:11 | 23.07.2026

Ο Τάισον αναμένεται να περάσει στη θέση του

20:10 | 23.07.2026
11'

Ο Άλι του ΠΑΟΚ πιάνει το χέρι του, στο σημείο που έδειξε να έχει τραυματιστεί πιο πριν

20:09 | 23.07.2026
20:07 | 23.07.2026
9'

Σέντρα του Ζίβκοβιτς από δεξιά, η μπάλα βρήκε σε προβολή αμυνόμενου και έφτασε εύκολα στα χέρια του πορτιέρε της Ντινάμο

20:02 | 23.07.2026
3'
ΓΚΟΛ για την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, 1-0

Μετά από ωραία συνεργασία των Γερέρο και Ντουμπιντσάκ από τα αριστερά και γύρισμα του δεύτερου στο ύψος της μεγάλης περιοχής, ο Μπράζκο εκτέλεσε τον Παβλένκα, στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά του γωνία

20:00 | 23.07.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:59 | 23.07.2026

Ο σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, Ανδρέας Παπαμιμίκος, θα παρακολουθήσει και εκείνος διά ζώσης το ματς

19:58 | 23.07.2026

Λίγος κόσμος στις εξέδρες

19:57 | 23.07.2026

Μετά από 3,5 χρόνια στον ΠΑΟΚ, ο Κεντζιόρα επέστρεψε στην Ντινάμο Κιέβου και απόψε παίζει αντίπαλος των Θεσσαλονικέων

19:57 | 23.07.2026

Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

19:56 | 23.07.2026

Σε περίπτωση αποκλεισμού του από την Ντινάμο Κιέβου, ο “δικέφαλος” θα αντιμετωπίσει τη χαμένη του ζευγαριού Καραμπάγκ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League

19:56 | 23.07.2026

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν στην κλήρωση για τον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν -εάν προκριθούν από την προηγούμενη φάση- το νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι – Άντερλεχτ

19:52 | 23.07.2026

Ο Β' Αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, Άγγελος Ανατσασιάδης, κοντά στην ομάδα

19:51 | 23.07.2026

Ο ΠΑΟΚ είχε νίκες κόντρα σε Μπέβερεν (4-1), Βέστερλο (4-0) και ΑΕΚ Λάρνακας (3-2), ενώ γνώρισε την ήττα από την Τβέντε (3-2)

19:51 | 23.07.2026

Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει μόνο φιλικά ματς

19:49 | 23.07.2026

Η Ντινάμο Κιέβου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πιο έτοιμη αγωνιστικά, καθώς ήδη έχει δώσει δύο επίσημους αγώνες. Οι Ουκρανοί αντιμετώπισαν την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ στον προηγούμενο γύρο των ευρωπαϊκών προκριματικών για το Europa League

19:49 | 23.07.2026

Η 11άδα της Ντινάμο Κιέβου: Νεστσερέτ, Κεντζιόρα, Μπίλοβαρ, Μικάβκο, Ντούμπιντσακ, Πικχαλιόνοκ, Μπράζκο, Σαπαρένκο, Βολοσίν, Πονομαρένκο, Γκερέρο

19:48 | 23.07.2026

Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Γκόμεζ, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Κένι, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Άλι, Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς, Μύθου

19:48 | 23.07.2026

Στον πάγκο βρίσκεται ο Ελουστόντο, ο οποίος αν και έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε, έχασε αρκετές προπονήσεις

19:48 | 23.07.2026

Ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ έδωσε φανέλα βασικού στις τρεις από τις τέσσερις μετεγγραφές που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής ο “δικέφαλος του Βορρά”, με τους Χατζηδιάκο, Σανταμαρία και Τάχα Άλι να πραγματοποιούν το επίσημο ντεμπούτο τους με τους “ασπρόμαυρους”

19:47 | 23.07.2026

Γνωστή έγινε από τον Ματέο Λίσι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, για το πρώτο ματς για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

19:47 | 23.07.2026

Αυτή είναι η πρώτη αναμέτρηση των δυο ομάδων και θα διεξαχθεί στην Motor Lublin Arena, στην Πολωνία – Η ρεβάνς της Τούμπας θα γίνει στις 30 Ιουλίου

19:47 | 23.07.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League

19:47 | 23.07.2026
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