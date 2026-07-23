Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ 2-3 τελικό: Πήρε τη νίκη και θα πάει στην Τούμπα να «σφραγίσει» την πρόκριση

50'

Σέντρα του Κένι από δεξι'α, η κεφαλιά του Κωνσταντάνια δεν ήταν καλή αλλά.. βγήκε ασίστ προς τον Μύθου. ο Έλληνας επιθετικός προσπάθησε να πιάσει την προβολή έξω από τη μικρή περιοχή της ντινάμο, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει επαφή με την μπάλα