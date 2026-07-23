Προκριματικά Europa League: Χάμαρμπι και Άντερλεχτ έμειναν στο 1-1 στη Στοκχόλμη

Χάμαρμπι και Άντερλεχτ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στη Σουηδία, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League. Όποια ομάδα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει ΠΑΟΚ ή Ντινάμο Κιέβου στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν το προβάδισμα, μετά το εκτός έδρας 3-2 που πέτυχαν.

Η Άντερλεχτ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και πήρε προβάδισμα μόλις στο 5ο λεπτό, όταν ο Ντανίλο Σικάν βρήκε δίχτυα για το 0-1 με φανταστική εκτέλεση φάουλ.

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Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η βελγική ομάδα έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές (77′), μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που αντίκρισε ο Νέιθαν Σαλίμπα. Η Χάμαρμπι πίεσε στα τελευταία λεπτά και κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα, φτάνοντας στην ισοφάριση στο 89′ με τον Φρανκ Αντζέι, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Sikan opent de score. Suivez le reste du match en direct sur Mauve TV. pic.twitter.com/zWingg8oxd — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 23, 2026

Η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (30.07.2026) στο Lotto Park των Βρυξελλών.