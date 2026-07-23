Συγκινημένος ο Χρήστος Τζόλης – Αποχαιρέτησε τους παίκτες της Κλαμπ Μπριζ αφήνοντας φανέλες της Εθνικής ποδοσφαίρου

Ένα νέο και σπουδαίο κεφάλαιο άνοιξε στην καριέρα του Χρήστου Τζόλη, με την Άρσεναλ να ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού από την Κλαμπ Μπριζ.

Η Άρσεναλ έβγαλε από τα ταμεία της 40 εκατομμύρια ευρώ (πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή) για να αποκτήσουν τον Χρήστο Τζόλη από την Κλαμπ Μπριζ, με τον 24χρονο επιθετικό να επιστρέφει στο αγγλικό ποδόσφαιρο, έχοντας κάνει την αρχή ως παίκτης της Νόριτς.

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Ο Χρήστος Τζόλης αποτελεί πλέον ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ, με την Κλαμπ Μπριζ να δημοσιεύει video με το “αντίο” του Έλληνα επιθετικού στους πρώην, πια, συμπαίκτες του.

Ο 24χρονος Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής διακρίνεται να αποχαιρετά τους παίκτες της Κλαμπ Μπριζ, μιλώντας στα αγγλικά, όντας εμφανώς συγκινημένος, ενώ προχώρησε και σε μία πολύ όμορφη κίνηση, καθώς τους χάρισε από μία φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Ο Τζόλης χειροκροτήθηκε και δέχθηκε την αγκαλιά των παικτών της Μπριζ.