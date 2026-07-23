Πάκσι – Παναθηναϊκός 1-2 τελικό: Ο Αντίνο έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στο τριφύλλι

Πρόκειται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του τριφυλλιού στη σεζόν

Ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει με το δεξί στη νέα χρόνια, με την ουγγρική ομαδα να είναι στα μέτρα του συνόλου του Γιάκουμπ Νίστρουπ