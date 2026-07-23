Αθλητικά

Πάκσι – Παναθηναϊκός 1-2 τελικό: Ο Αντίνο έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στο τριφύλλι

Για να φτάσει στη League Phase, το “τριφύλλι” θέλει τρεις προκρίσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αποκλειστεί από την Ευρώπη
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Γήπεδο: Fehérvári úti stadion (Πακς)
Διαιτητής: Λούκα Μπιλμπιγιά (Βοσνία)
1 - 2
Τελικό
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Πάκσι με 2-1 στην Ουγγαρία και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

22:52 | 23.07.2026
Καλό βράδυ από το NewsIt.gr
22:52 | 23.07.2026

Προβάδισμα πρόκρισης για τους πράσινους στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League

22:51 | 23.07.2026
Τέλος αγώνα! Πάκσι - Παναθηναϊκός 1-2
22:50 | 23.07.2026

Πιέζουν οι Ούγγροι

22:47 | 23.07.2026

Φάουλ σε εξαιρετικό σημείο για την Πάκσι, λίγο πριν το φινάλε του αγώνα

22:47 | 23.07.2026

Κίτρινη κάρτα στον Παντελίδη

22:42 | 23.07.2026
90' Τρία τα λεπτά του έξτρα χρόνου
22:37 | 23.07.2026
Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Σουτ του Κυριακόπουλου, έδιωξε ο τερματοφύλακας της Πάσκι. Φοβερή κάθετη του Καμαρά στον Έλληνα μπακ

22:36 | 23.07.2026
81' Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Πελίστρι βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Πάκσι, αλλά δεν μπόρεσε να τον νικήσει

22:36 | 23.07.2026
Φτάσαμε στο 80', παραμένει το 1-2
22:35 | 23.07.2026

22:28 | 23.07.2026
78' Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Κοντούρης αντί Γιάγκουσιτς

22:27 | 23.07.2026
71' ΓΚΟΛ για την Πάκσι και 1-2

Ο 40χρονος Μπόντε με φοβερό σουτ μειώνει για τους Ούγγρους

22:21 | 23.07.2026
Αλλαγές στα εξτρέμ για τον Παναθηναϊκό

Πελίστρι αντί Ζαρουρί και Παντελίδης αντί Αντίνο

22:20 | 23.07.2026
Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό στο 64'

Ραστόντερ αντί Τετέι και Τσιριβέγια αντί Tσέριν

22:18 | 23.07.2026
Δοκάρι για την Πάκσι, μετά από λάθος του Πένια
22:17 | 23.07.2026
Το 0-2 του Παναθηναϊκού

22:16 | 23.07.2026
60' Απίθανη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Γιάγκουσιτς βρέθηκε τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα της Πάκσι, πέρασε την μπάλα από πάνω του, αλλά έφυγε λίγο άουτ η μπάλα

22:13 | 23.07.2026
59' Μεγάλη ευκαιρία για το 0-3!

Ο Τετέι προσπάθησε και πάλι να σκοράρει, αλλά ο τερματοφύλακας της Πάκσι είχε απάντηση

22:12 | 23.07.2026
ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό και 0-2!

Ο Αντίνο με ιδανικό τελείωμα διπλασίασε τα τέρματα του τριφυλλιού

22:10 | 23.07.2026

Κίτρινη κάρτα και στον Τσέριν

22:10 | 23.07.2026
Ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετικός στο δεύτερο ημίχρονο

Κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και ψάχνει το δεύτερο γκολ

22:10 | 23.07.2026

Κίτρινη κάρτα στον Τσάπρα

22:06 | 23.07.2026
53' Νέα τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Τετέι βρέθηκε και πάλι στην περιοχή, αυτή τη φορά έδωσε την μπάλα στον Τσέριν, αλλά ο Σλοβένος δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα

22:02 | 23.07.2026
49' Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Τετέι βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά δεν εκτέλεσε σωστά, στέλνοντας την μπάλα άουτ

22:02 | 23.07.2026

Χωρίς αλλαγές ο Παναθηναϊκός

22:02 | 23.07.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
21:45 | 23.07.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Πάκσι - Παναθηναϊκός 0-1
21:44 | 23.07.2026

45' Σουτ του  Τετέι, άουτ η μπάλα

21:42 | 23.07.2026
Το γκολ του Παναθηναϊκού

21:41 | 23.07.2026

21:40 | 23.07.2026
40' ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό και 0-1

Αυτογκόλ του Βας μετά από μια σέντρα του Ζαρουρί 
 

21:37 | 23.07.2026

38' Κεφαλιά του Αντίνο, άουτ η μπάλα

21:36 | 23.07.2026
Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο

Η Πάκσι είναι επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις

21:32 | 23.07.2026

35' O Αντίνο παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες και προσπαθεί να απειλήσει από τα αριστερά

21:24 | 23.07.2026
Συμπληρώθηκε το πρώτο ημίωρο του αγώνα
21:24 | 23.07.2026

21:23 | 23.07.2026

24' Σουτ του Τετέι, άουτ η μπάλα

21:19 | 23.07.2026

Έχει ανεβάσει στροφές ο Παναθηναϊκός και ψάχνει το γκολ

21:18 | 23.07.2026
19' Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Φοβερή διαγώνια μπαλιά του Τσάπρα, ο Αντίνο προσπάθησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά τον σταμάτησε ο τερματοφύλακας της Πάκσι

21:14 | 23.07.2026
Η Πάκσι πιέζει ψηλά και απειλεί την άμυνα του Παναθηναϊκού
21:12 | 23.07.2026
Φτάσαμε στο 15', παραμένει το 0-0
21:08 | 23.07.2026

21:03 | 23.07.2026
Διπλή μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Δύο σουτ μέσα από την περιοχή από Γιάγκουσιτς και Αντίνο, και τα δύο σταμάτησαν στα πόδια αμυντικών της Πάκσι

21:02 | 23.07.2026
Ο Παναθηναϊκός φοράει λευκές εμφανίσεις

Οι γηπεδούχοι αγωνίζονται με τα πράσινα

21:00 | 23.07.2026
Μπήκε δυνατά η Πάκσι

Προσπάθησε να αιφνιδιάσει τους πράσινους

21:00 | 23.07.2026
Σέντρα στην αναμέτρηση
20:51 | 23.07.2026
Ο Παναθηναϊκός έχει τον κόσμο στο πλευρό του και στην Ουγγαρία
CONFERENCE LEAGUE 2026-2027 / ΠΑΚΣΙ - ΠΑΟ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
20:51 | 23.07.2026
Ο Γιάγκουσιτς
Παναθηναϊκός: Με Τουμπά και Γιάγκουσιτς η ενδεκάδα κόντρα στην Πάκσι
Δεν είχε εκπλήξεις η πρώτη ενδεκάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ σε επίσημο παιχνίδι
20:49 | 23.07.2026
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Πάκσι: Κόβασικ, Σάτζμπο, Σβας, Σεκσάνρντι, Ζέκε, Παπ, Μπάλοχ, Βίντεσκερ, Λένσερ, Χαν, Ζάλαϊ.

Παναθηναϊκός: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Τσέριν, Ζαρουρί, Τετέι.

 
20:49 | 23.07.2026

Οι δύο ομάδες στην πρώτη τους μονομαχία για τον δεύτερο προκριματικό έμειναν στο 0-0

20:48 | 23.07.2026

Αν η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ πάρει την πρόκριση θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού μεταξύ της Σπαρτάκ Τρνάβα και της ΤΣΣΚΑ 1948

 

20:47 | 23.07.2026
Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί 3 προκρίσεις για να βρεθεί στη League Phase

Δεν έχει κανένα περιθώριο λάθους στα προκριματικά αυτό το καλοκαίρι

20:47 | 23.07.2026
Οι πράσινοι θα ψάχνουν ένα σκορ πρόκρισης στην Ουγγαρία ενόψει της ρεβάνς στο ΟΑΚΑ

Το τριφύλλι είναι δεδομένα το φαβορί για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League

20:46 | 23.07.2026
Πρόκειται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του τριφυλλιού στη σεζόν

Ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει με το δεξί στη νέα χρόνια, με την ουγγρική ομαδα να είναι στα μέτρα του συνόλου του Γιάκουμπ Νίστρουπ

20:45 | 23.07.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάσκι στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League

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