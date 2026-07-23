Πάκσι – Παναθηναϊκός 1-2 τελικό: Ο Αντίνο έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στο τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Πάκσι με 2-1 στην Ουγγαρία και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
Προβάδισμα πρόκρισης για τους πράσινους στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League
Πιέζουν οι Ούγγροι
Φάουλ σε εξαιρετικό σημείο για την Πάκσι, λίγο πριν το φινάλε του αγώνα
Κίτρινη κάρτα στον Παντελίδη
Σουτ του Κυριακόπουλου, έδιωξε ο τερματοφύλακας της Πάσκι. Φοβερή κάθετη του Καμαρά στον Έλληνα μπακ
Ο Πελίστρι βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Πάκσι, αλλά δεν μπόρεσε να τον νικήσει
Κοντούρης αντί Γιάγκουσιτς
Ο 40χρονος Μπόντε με φοβερό σουτ μειώνει για τους Ούγγρους
Πελίστρι αντί Ζαρουρί και Παντελίδης αντί Αντίνο
Ραστόντερ αντί Τετέι και Τσιριβέγια αντί Tσέριν
Ο Γιάγκουσιτς βρέθηκε τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα της Πάκσι, πέρασε την μπάλα από πάνω του, αλλά έφυγε λίγο άουτ η μπάλα
Ο Τετέι προσπάθησε και πάλι να σκοράρει, αλλά ο τερματοφύλακας της Πάκσι είχε απάντηση
Ο Αντίνο με ιδανικό τελείωμα διπλασίασε τα τέρματα του τριφυλλιού
Κίτρινη κάρτα και στον Τσέριν
Κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και ψάχνει το δεύτερο γκολ
Κίτρινη κάρτα στον Τσάπρα
Ο Τετέι βρέθηκε και πάλι στην περιοχή, αυτή τη φορά έδωσε την μπάλα στον Τσέριν, αλλά ο Σλοβένος δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα
Ο Τετέι βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά δεν εκτέλεσε σωστά, στέλνοντας την μπάλα άουτ
Χωρίς αλλαγές ο Παναθηναϊκός
45' Σουτ του Τετέι, άουτ η μπάλα
Αυτογκόλ του Βας μετά από μια σέντρα του Ζαρουρί
38' Κεφαλιά του Αντίνο, άουτ η μπάλα
Η Πάκσι είναι επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις
35' O Αντίνο παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες και προσπαθεί να απειλήσει από τα αριστερά
24' Σουτ του Τετέι, άουτ η μπάλα
Έχει ανεβάσει στροφές ο Παναθηναϊκός και ψάχνει το γκολ
Φοβερή διαγώνια μπαλιά του Τσάπρα, ο Αντίνο προσπάθησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά τον σταμάτησε ο τερματοφύλακας της Πάκσι
Δύο σουτ μέσα από την περιοχή από Γιάγκουσιτς και Αντίνο, και τα δύο σταμάτησαν στα πόδια αμυντικών της Πάκσι
Οι γηπεδούχοι αγωνίζονται με τα πράσινα
Προσπάθησε να αιφνιδιάσει τους πράσινους
Πάκσι: Κόβασικ, Σάτζμπο, Σβας, Σεκσάνρντι, Ζέκε, Παπ, Μπάλοχ, Βίντεσκερ, Λένσερ, Χαν, Ζάλαϊ.
Οι δύο ομάδες στην πρώτη τους μονομαχία για τον δεύτερο προκριματικό έμειναν στο 0-0
Αν η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ πάρει την πρόκριση θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού μεταξύ της Σπαρτάκ Τρνάβα και της ΤΣΣΚΑ 1948
Δεν έχει κανένα περιθώριο λάθους στα προκριματικά αυτό το καλοκαίρι
Το τριφύλλι είναι δεδομένα το φαβορί για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League
Ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει με το δεξί στη νέα χρόνια, με την ουγγρική ομαδα να είναι στα μέτρα του συνόλου του Γιάκουμπ Νίστρουπ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάσκι στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League