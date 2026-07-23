Πάκσι – Παναθηναϊκός live για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference league

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί 3 προκρίσεις για να βρεθεί στη League Phase

Δεν έχει κανένα περιθώριο λάθους στα προκριματικά αυτό το καλοκαίρι