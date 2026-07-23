Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάκσι στην Ουγγαρία με μοναδικό στόχο τη νίκη, προκειμένου να κάνει το πρώτο και σημαντικό βήμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
Πάκσι – Παναθηναϊκός live για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference league
Φοβερή διαγώνια μπαλιά του Τσάπρα, ο Αντίνο προσπάθησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά τον σταμάτησε ο τερματοφύλακας της Πάκσι
Δύο σουτ μέσα από την περιοχή από Γιάγκουσιτς και Αντίνο, και τα δύο σταμάτησαν στα πόδια αμυντικών της Πάκσι
Οι γηπεδούχοι αγωνίζονται με τα πράσινα
Προσπάθησε να αιφνιδιάσει τους πράσινους
Πάκσι: Κόβασικ, Σάτζμπο, Σβας, Σεκσάνρντι, Ζέκε, Παπ, Μπάλοχ, Βίντεσκερ, Λένσερ, Χαν, Ζάλαϊ.
Οι δύο ομάδες στην πρώτη τους μονομαχία για τον δεύτερο προκριματικό έμειναν στο 0-0
Αν η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ πάρει την πρόκριση θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού μεταξύ της Σπαρτάκ Τρνάβα και της ΤΣΣΚΑ 1948
Δεν έχει κανένα περιθώριο λάθους στα προκριματικά αυτό το καλοκαίρι
Το τριφύλλι είναι δεδομένα το φαβορί για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League
Ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει με το δεξί στη νέα χρόνια, με την ουγγρική ομαδα να είναι στα μέτρα του συνόλου του Γιάκουμπ Νίστρουπ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάσκι στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League
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