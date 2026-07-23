Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Πάκσι – Παναθηναϊκός live για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference league

Για να φτάσει στη League Phase, το “τριφύλλι” θέλει μόνο προκρίσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αποκλειστεί από την Ευρώπη
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Γήπεδο: Fehérvári úti stadion (Πακς)
Διαιτητής: Λούκα Μπιλμπιγιά (Βοσνία)
0 - 0
1o ημίχρονο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάκσι στην Ουγγαρία με μοναδικό στόχο τη νίκη, προκειμένου να κάνει το πρώτο και σημαντικό βήμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

21:18 | 23.07.2026
19' Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Φοβερή διαγώνια μπαλιά του Τσάπρα, ο Αντίνο προσπάθησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά τον σταμάτησε ο τερματοφύλακας της Πάκσι

21:14 | 23.07.2026
Η Πάκσι πιέζει ψηλά και απειλεί την άμυνα του Παναθηναϊκού
21:12 | 23.07.2026
Φτάσαμε στο 15', παραμένει το 0-0
21:08 | 23.07.2026

21:03 | 23.07.2026
Διπλή μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Δύο σουτ μέσα από την περιοχή από Γιάγκουσιτς και Αντίνο, και τα δύο σταμάτησαν στα πόδια αμυντικών της Πάκσι

21:02 | 23.07.2026
Ο Παναθηναϊκός φοράει λευκές εμφανίσεις

Οι γηπεδούχοι αγωνίζονται με τα πράσινα

21:00 | 23.07.2026
Μπήκε δυνατά η Πάκσι

Προσπάθησε να αιφνιδιάσει τους πράσινους

21:00 | 23.07.2026
Σέντρα στην αναμέτρηση
20:51 | 23.07.2026
Ο Παναθηναϊκός έχει τον κόσμο στο πλευρό του και στην Ουγγαρία
CONFERENCE LEAGUE 2026-2027 / ΠΑΚΣΙ - ΠΑΟ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
20:51 | 23.07.2026
Ο Γιάγκουσιτς
Παναθηναϊκός: Με Τουμπά και Γιάγκουσιτς η ενδεκάδα κόντρα στην Πάκσι
Δεν είχε εκπλήξεις η πρώτη ενδεκάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ σε επίσημο παιχνίδι
20:49 | 23.07.2026
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Πάκσι: Κόβασικ, Σάτζμπο, Σβας, Σεκσάνρντι, Ζέκε, Παπ, Μπάλοχ, Βίντεσκερ, Λένσερ, Χαν, Ζάλαϊ.

Παναθηναϊκός: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Τσέριν, Ζαρουρί, Τετέι.

 
20:49 | 23.07.2026

Οι δύο ομάδες στην πρώτη τους μονομαχία για τον δεύτερο προκριματικό έμειναν στο 0-0

20:48 | 23.07.2026

Αν η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ πάρει την πρόκριση θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού μεταξύ της Σπαρτάκ Τρνάβα και της ΤΣΣΚΑ 1948

 

20:47 | 23.07.2026
Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί 3 προκρίσεις για να βρεθεί στη League Phase

Δεν έχει κανένα περιθώριο λάθους στα προκριματικά αυτό το καλοκαίρι

20:47 | 23.07.2026
Οι πράσινοι θα ψάχνουν ένα σκορ πρόκρισης στην Ουγγαρία ενόψει της ρεβάνς στο ΟΑΚΑ

Το τριφύλλι είναι δεδομένα το φαβορί για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League

20:46 | 23.07.2026
Πρόκειται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του τριφυλλιού στη σεζόν

Ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει με το δεξί στη νέα χρόνια, με την ουγγρική ομαδα να είναι στα μέτρα του συνόλου του Γιάκουμπ Νίστρουπ

20:45 | 23.07.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάσκι στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
97
96
83
83
79
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo