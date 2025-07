Ντιόγκο Ζότα: Το ταξίδι «αστραπή» του Ρούμπεν Νέβες και η συγκίνηση στην «οικογένεια» της Λίβερπουλ μετά την ταφή του Πορτογάλου

Ο αδόκητος θάνατος του Ντιόγκο Ζότα σόκαρε το χώρο του ποδοσφαίρου. Οι φίλοι του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή μαζεύτηκαν στο Πόρτο και το μεσημέρι του Σαββάτου (05.07.2025) βρέθηκαν στην κηδεία του. Η “οικογένεια” της Λίβερπουλ ήταν εκεί, για να αποχαιρετήσει τον “γιο” της.

Η συγκίνηση ήταν έκδηλη. Οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο “αντίο” στον Ντιέγκο Ζότα, μαζί με τον προπονητή της ομάδας, Άρνε Σλοτ. Αρκετοί από αυτούς δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη συγκίνησή τους, όπως ο αρχηγός Βίρτζιλ φαν Ντάικ.

Τη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή τίμησαν και πρώην παίκτες της ομάδας. Οι άλλοτε παίκτες της Λίβερπουλ, Τζόρνταν Χέντερσον και Τζέιμς Μίλνερ έδωσαν το “παρών” στην κηδεία του Ζότα και μετά την ταφή του, αντάλλαξαν “δυνατές” αγκαλιές με τους πρώην συμπαίκτες τους.

Μεταξύ αυτών που βρέθηκαν στην κηδεία του Ντιόγκο Ζότα και ο Ρούμπεν Νέβες, ο οποίος έκανε έναν αγώνα δρόμου για να το πετύχει.

Περίπου 13 ώρες πριν την κηδεία, ήταν στις ΗΠΑ, στο Ορλάντο και έπαιξε σε παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων με την Αλ Χιλάλ. Αμέσως μετά ταξίδεψε με προορισμό την Πορτογαλία και πρόλαβε να δώσει κανονικά το παρών. Μάλιστα, ήταν ένα από τα άτομα που κράτησαν και φέρετρο.

Rute Cardoso & Ruben Neves



Funeral Held For Diogo Jota And Andre Silva In Their Hometown Of Gondomar pic.twitter.com/g7Ow1BKaVG