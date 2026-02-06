Συμβαίνει τώρα:
Ντοκ Ρίβερς και Γιάννης Αντετοκούνμπο τρόλαραν τον κορυφαίο ρεπόρτερ του ESPN: «Θα γίνει ανταλλαγή στο All Star Game»

Ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει με το... ίδιο νόμισμα στον Σαμς Σαράνια
Ο Ντοκ Ρίβερς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Ο Ντοκ Ρίβερς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε αγώνα των Μπακς / REUTERS / Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

Ο κορυφαίος ρεπόρτερ του ESPN για το NBA, Σαμς Σαράνια κατηγορείται εδώ και ένα χρόνο ότι… πιέζει για την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς και ο Ντοκ Ρίβερς βρήκε την ευκαιρία για… εκδίκηση.

Παρά τα νέα ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια για αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς, ο “Greek Freak” παρέμεινε για μία ακόμη φορά στα “ελάφια” και τώρα έχει την ευκαιρία να πάρει το… αίμα του πίσω.

Ο ηγέτης της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας θα προπονήσει μαζί με τα αδέρφια του τη μία ομάδα των διασήμων στο All Star Game του NBA και στην ομάδα του βρίσκεται ο ίδιος ο ρεπόρτερ του ESPN. Ο Ντοκ Ρίβερς ρωτήθηκε έτσι σχετικά, μετά το τέλος της διορίας για τις ανταλλαγές στο NBA και τόνισε με χιούμορ, ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βγάλει τον Σαμς Σαράνια στη… σέντρα για ανταλλαγή στις επόμενες ημέρες.

Στο παρελθόν και ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τον ρεπόρτερ του ESPN.

