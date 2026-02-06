Ντοκ Ρίβερς και Γιάννης Αντετοκούνμπο τρόλαραν τον κορυφαίο ρεπόρτερ του ESPN: «Θα γίνει ανταλλαγή στο All Star Game»

Ο κορυφαίος ρεπόρτερ του ESPN για το NBA, Σαμς Σαράνια κατηγορείται εδώ και ένα χρόνο ότι… πιέζει για την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς και ο Ντοκ Ρίβερς βρήκε την ευκαιρία για… εκδίκηση.

Παρά τα νέα ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια για αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς, ο “Greek Freak” παρέμεινε για μία ακόμη φορά στα “ελάφια” και τώρα έχει την ευκαιρία να πάρει το… αίμα του πίσω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ηγέτης της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας θα προπονήσει μαζί με τα αδέρφια του τη μία ομάδα των διασήμων στο All Star Game του NBA και στην ομάδα του βρίσκεται ο ίδιος ο ρεπόρτερ του ESPN. Ο Ντοκ Ρίβερς ρωτήθηκε έτσι σχετικά, μετά το τέλος της διορίας για τις ανταλλαγές στο NBA και τόνισε με χιούμορ, ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βγάλει τον Σαμς Σαράνια στη… σέντρα για ανταλλαγή στις επόμενες ημέρες.

Doc Rivers and the Bucks started trolling Shams after Giannis never got moved at the deadline



(via @Bucks) pic.twitter.com/9lxYjcarOl — Bleacher Report (@BleacherReport) February 5, 2026

Στο παρελθόν και ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τον ρεπόρτερ του ESPN.