Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ταξίδεψε στην Αυστραλία παρότι ανεμβολίαστος, ακολουθώντας όπως φαίνεται τις οδηγίες του Tennis Australia για τη συμμετοχή των αθλητών στο Australian Open.

Αρκετοί είναι οι αθλητές που αντιμετωπίζουν παρόλα αυτά πρόβλημα κατά τη είσοδό τους στη χώρα, με τον Σέρβο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης να βρίσκεται βέβαια στο προσκήνιο. Η εφημερίδα Herald Sun δικαιώνει όμως τον Τζόκοβιτς και όλους τους υπόλοιπους τενίστες, αφού δημοσίευσε ντοκουμέντο με τις οδηγίες του Tennis Australia, στο οποίο αναφέρεται το πιστοποιητικό νόσησης ως βάσιμος λόγος εξαίρεσης για την είσοδο στη χώρα.

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει όμως με βάση τα σχετικά μέτρα στην Αυστραλία για τον κορονοϊό και έτσι η ευθύνη για όλο αυτό το… μπάχαλο, όλα δείχνουν ότι “βαραίνει” τους διοργανωτές.

The document the Herald Sun has that was sent to players by Tennis Australia on December 7. The federal advice to TA was sent in November. #novakdjokovic pic.twitter.com/bugoGuRqky