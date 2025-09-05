Ντόντσιτς: «Δεν βγήκα για τον εθνικό ύμνο γιατί έπρεπε να κάνω κάτι στην τουαλέτα»

Ο Λούκα Ντόντσιτς αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο δεν ήταν παρών στην ανάκρουση των εθνικών ύμνων στο παιχνίδι της Σλοβενίας με το Ισραήλ για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν απολαυστικός στη νίκη της Σλοβενίας επί του Ισραήλ, πετυχαίνοντας 37 πόντους, μαζεύοντας 11 ριμπάουντ και μοιράζοντας 9 ασίστ.

Ωστόσο, δεν ήταν λίγοι αυτοί που στάθηκαν στην απουσία του Σλοβένου σούπερ σταρ από το γήπεδο, κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων πριν το τζάμπολ του αγώνα.

Κάποιοι στα social media θεώρησαν ότι ο ηγέτης των Λέικερς μποϊκόταρε το Ισραήλ, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς ο Ντόντσιτς ανέφερε ότι έλειπε εκείνη την ώρα γιατί είχε μια σημαντική δουλειά στην τουαλέτα του γηπέδου.

Luka Dončić on why he missed Slovenian anthem:



“Because I had to do something on the toilet. If you’re also interested about that, then I don’t know. I wouldn’t miss an anthem but I had to go urgent. I couldn’t wait until halftime.”



Source: Šport TV pic.twitter.com/cb5zigty6K — Luka Updates (@LukaUpdates) September 4, 2025

“Δεν ήμουν γιατί έπρεπε να κάνω κάτι στην τουαλέτα. Αν ενδιαφέρεσαι και για αυτό, τότε δεν ξέρω. Δεν θα έχανα έναν ύμνο, αλλά ήταν ανάγκη να πάω. Δεν μπορούσα να περιμένω μέχρι το ημίχρονο” ανέφερε σε ερώτηση που του έγινε στην μικτή ζώνη ο Σλοβένος σούπερ σταρ.