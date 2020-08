“Αποθεώθηκε” ο Λούκα Ντόντσιτς στα αποδυτήρια των Μάβερικς, μετά την συγκλονιστική του εμφάνιση κόντρα στους Κλίπερς. “ντου” αγάπης και… μπουγέλο από τους συμπαίκτες του.

Έδειξε πως έχει απίστευτο μπασκετικό θράσος, χωρίς να χάνει ούτε στιγμή το χαμόγελο του. Ο Λούκα Ντόντσιτς “κάρφωσε” απίστευτο buzzer beater -από το… σπίτι του- στους Κλίπερς και είδε τους συμπαίκτες του να του ορμάνε, για να τον αγκαλιάσουν.

Το πανηγυρικό κλίμα στους Μάβερικς δεν έληξε εκεί. Λίγο μετά το τρίποντο στην εκπνοή της παράτασης (135-133), ο Ντόντσιτς επέστρεψε καθυστερημένα στα αποδυτήρια λόγω των δηλώσεων του στα ΜΜΕ.

Οι υπόλοιποι παίκτες των Μάβερικς τον περίμεναν και με το που ο Σλοβένος πάτησε το πόδι του εκεί, έπεσαν πάνω του και τον μπουγέλωσαν, λες κ είχε βάλει το νικητήριο καλάθι στους τελικούς του ΝΒΑ.

The only fitting celebration for Luka after that OT game winner 💦 pic.twitter.com/n1YcSAlQmo