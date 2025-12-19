Αθλητικά

Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ 2-0: Ξανά στη δεύτερη θέση οι Βεστφαλοί, πλησίασαν την Μπάγερν Μονάχου στην κορυφή της Bundesliga

Παραμένει στο κατόπι της Μπάγερν Μονάχου η Ντόρτμουντ
Οι παίκτες της Ντόρτμουντ σε πανηγυρικό στιγμιότυπο
Οι παίκτες της Ντόρτμουντ σε πανηγυρικό στιγμιότυπο / REUTERS/Leon Kuegeler

Η Ντόρτμουντ επέστρεψε στις νίκες με το 2-0 επί της Γκλάντμπαχ στη 15η αγωνιστική της Bundesliga και ανέβηκε ξανά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, μειώνοντας τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου.

Ένα γκολ του Μπραντ στο 10ο λεπτό του αγώνα, έδωσε από νωρίς το προβάδισμα στην Ντόρτμουντ, η οποία έβαλε και το… κερασάκι στη νίκη της επί της Γκλάντμπαχ στην Bundesliga, με ένα δεύτερο τέρμα από τον Μπάιερ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Οι Βεστφαλοί επέστρεψαν έτσι στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ισοπαλία επί της Φράιμπουργκ και έφθασαν τους 32 βαθμούς, έξι λιγότερους από την Μπάγερν Μονάχου, που έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο στην κορυφή.

