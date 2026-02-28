Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου 2-3: Διπλό τίτλου για τους «Βαυαρούς» στο ντέρμπι της Bundesliga

Μετά από ένα σπουδαίο ντέρμπι στη Γερμανία, η Μπάγερν Μονάχου πέρασε με ανατροπή από την έδρα της Ντόρτμουντ με 3-2 και “καθάρισε” ουσιαστικά τον ανταγωνισμό της στην Bundesliga.

Η Μπάγερ Μονάχου βρέθηκε να χάνει στο πρώτο ημίχρονο από γκολ του Σλότεμπεργκ με κεφαλιά μετά από κόρνερ, αλλά στη συνέχεια ο Χάρι Κέιν πήρε το… όπλο του και με δύο δικά του τέρματα, έφερε… τούμπα το ντέρμπι, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του κόντρα στην Ντόρτμουντ.

Οι Βεστφαλοί έβγαλαν αντίδραση στη συνέχεια και έφθασαν στην ισοφάριση με γκολ του Σβένσον στο 83′, αλλά δεν κατάφεραν να κρατήσουν ούτε το βαθμό μέχρι το φινάλε του αγώνα. Ο Κίμιχ με ένα φοβερό αριστερό βολέ στο 87ο λεπτό του αγώνα, διαμόρφωσε το τελικό σκορ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Οι “Βαυαροί” πήραν έτσι ένα διπλό τίτλου στην έδρα της δεύτερης της βαθμολογίας στη Bundesliga, Ντόρτμουντ, αφού βρέθηκαν ξανά στο +11 στην κορυφή και “αγκάλιασαν” το τρόπαιο της διοργάνωσης.