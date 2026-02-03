Ντουμπάι BC – Ολυμπιακός live για την 26η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague, με στόχο τη νίκη που θα τον κρατήσει ψηλά στη βαθμολογία της διοργάνωσης. Οι Πειραιώτες «τρέχουν» ένα τρομερό σερί, καθώς στα τελευταία 9 παιχνίδια έχουν 8 νίκες. Εκτός οι Παπανικολάου, Μόρις και Νιλικίνα.
Euroleague26η αγωνιστική
18:10 | 03.02.2026
12-9 με ελεύθερο τρίποντο του Αβράμοβιτς
18:09 | 03.02.2026
9-9 με εύκολο καλάθι του Μιλουτίνοφ
18:07 | 03.02.2026
Άναρχο το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά
18:06 | 03.02.2026
9-7 με καλάθι του Μιλουτίνοφ, έξυπνη κυκλοφορία και ασίστ του Γουόκαπ
18:05 | 03.02.2026
9-5 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
18:05 | 03.02.2026
9-2 με κάρφωμα του Καμπενγκέλε στον αιφνιδιασμό, μετά από άστοχη προσπάθεια για κάρφωμα του Γουόρντ
18:04 | 03.02.2026
Δεν ξεκίνησε καλά ο Ολυμπιακός, πολλές οι άστοχες επιθέσεις
18:04 | 03.02.2026
7-2 με λέι απ του Ράιτ
18:03 | 03.02.2026
5-2 με καλάθι του Ντάνγκουμπιτς από επιθετικό ριμπάουντ
18:02 | 03.02.2026
3-2 με δύσκολο καλάθι του Ντόρσεϊ
18:02 | 03.02.2026
Άστοχο ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό
18:01 | 03.02.2026
3-0 για τους γηπεδούχους με τρίποντο του Αβράμοβιτς
17:59 | 03.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
17:59 | 03.02.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ της αναμέτρησης
17:58 | 03.02.2026
Ράιτ, Αβράμοβιτς, Ντάνγκουμπιτς, Μπέικον και Καμπενγκέλε για τους γηπεδούχους
17:55 | 03.02.2026
Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκινούν το παιχνίδι οι Πειραιώτες
17:53 | 03.02.2026
Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση των δύο ομάδων στο Ντουμπάι
17:49 | 03.02.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ
17:47 | 03.02.2026
Για τον Ολυμπιακό δεν θα δώσουν το παρών οι Παπανικολάου, Μόρις και Νιλικίνα
17:47 | 03.02.2026
Οι Πειραιώτες έχουν ρεκόρ 16-8 και είναι στην 2η θέση της Euroleague, ενώ η ομάδα του Ντουμπάι είναι 13η με ρεκόρ 11-14
17:42 | 03.02.2026
Η ομάδα του Γκόλεματς παίζει καλά στην έδρα της και έχει καταφέρει να κερδίσει 8 από τα 11 παιχνίδια που έχει δώσει
17:41 | 03.02.2026
Ο Ολυμπιακός έχει 5 σερί νίκες στην διοργάνωση και 8 στα τελευταία 9 παιχνίδια και θέλει να διευρύνει το θετικό σερί του στο Ντουμπάι
17:41 | 03.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι BC για την 26η αγωνιστική της Euroleague