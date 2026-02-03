Ντουμπάι BC – Ολυμπιακός live για την 26η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague, με στόχο τη νίκη που θα τον κρατήσει ψηλά στη βαθμολογία της διοργάνωσης. Οι Πειραιώτες «τρέχουν» ένα τρομερό σερί, καθώς στα τελευταία 9 παιχνίδια έχουν 8 νίκες. Εκτός οι Παπανικολάου, Μόρις και Νιλικίνα.