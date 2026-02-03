Αθλητικά

Ντουμπάι BC – Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις η δωδεκάδα των ερυθρολεύκων

Παπανικολάου, Μόρις και Νιλικίνα εκτός για την ομάδα του Μπαρτζώκα
Ο Βεζένκοφ
Ο Βεζένκοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ντουμπάι BC για την 26η αγωνιστική της Euroleague (03/02/18:00, Newsit.gr, Novasports Prime) και θα αγωνιστεί χωρίς τους Παπανικολάου, Μόρις, Νιλικίνα και Νετζήπογλου.

Με τη δωδεκάδα που πήρε τη νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα την προηγούμενη αγωνιστική θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός στην έδρα της Ντουμπάι BC, με σκοπό να διευρύνει το θετικό σερί του στη διοργάνωση.

Για τους γηπεδούχους κανονικά θα αγωνιστεί ο Φίλιπ Πετρούσεφ για να αντιμετωπίσει τους πρώην συμπαίκτες του στην Ολυμπιακό. 

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
282
145
118
110
76
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες «Μιλάνο – Κορτίνα 2026» ζωντανά στην ΕΡΤ, το πρόγραμμα των μεταδόσεων και οι ελληνικές συμμετοχές
Η μεγάλη γιορτή του χειμερινού αθλητισμού στη δημόσια τηλεόραση, από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
ΦΩΤΟ REUTERS
Newsit logo
Newsit logo