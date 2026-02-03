Ντουμπάι BC – Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις η δωδεκάδα των ερυθρολεύκων

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ντουμπάι BC για την 26η αγωνιστική της Euroleague (03/02/18:00, Newsit.gr, Novasports Prime) και θα αγωνιστεί χωρίς τους Παπανικολάου, Μόρις, Νιλικίνα και Νετζήπογλου.

Με τη δωδεκάδα που πήρε τη νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα την προηγούμενη αγωνιστική θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός στην έδρα της Ντουμπάι BC, με σκοπό να διευρύνει το θετικό σερί του στη διοργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τους γηπεδούχους κανονικά θα αγωνιστεί ο Φίλιπ Πετρούσεφ για να αντιμετωπίσει τους πρώην συμπαίκτες του στην Ολυμπιακό.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ.