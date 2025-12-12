Ντουμπάι – Μπάγερν Μονάχου 89-88: Ο Ράιτ «υπέγραψε» τη νίκη της ομάδας του Γκόλεματς στο «θρίλερ» της Euroleague

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι για τη 15η αγωνιστική της Euroleague, η Dubai BC έφθασε στη νίκη με 89-88 επί της Μπάγερν Μονάχου, χάρη σε ένα καλάθι του Ράιτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα.

Η Μπάγερν Μονάχου προηγήθηκε ακόμη και με διψήφια διαφορά στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά η Dubai BC έφθασε στην ανατροπή του σκορ, με μία εντυπωσιακή αντεπίθεση στα τελευταία λεπτά, φθάνοντας στην 7η νίκη της στη Euroleague.

Κορυφαίος του αγώνα για τους νικητές ήταν ο Μακίνλεϊ Ράιτ με 22 πόντους και 7 ασίστ, αλλά και το καλάθι που έκρινε την αναμέτρηση. Με 3,7” να απομένουν για τη λήξη του χρόνου, ο Αμερικανός γκαρντ πήρε την ευθύνη για την ομάδα του Γκόλεματς και ευστόχησε σε δύσκολο σουτ μέσης απόστασης, για να διαμορφώσει το τελικό σκορ στην αναμέτρηση με τους Βαυαρούς.

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 42-46, 58-66, 89-88